Pelo menos 19 pessoas morreram num aluimento de terras, na sequência de chuvas torrenciais e inundações repentinas na ilha indonésia de Samatra, disseram neste domingo as autoridades locais. Além disso, pelo menos sete pessoas foram dadas como desaparecidas, acrescentaram.

Toneladas de lama, rochas e árvores arrancadas rolaram montanha abaixo na sexta-feira, chegando a um rio que transbordou e inundou aldeias nas montanhas do distrito de Pesisir Selatan, na província de Samatra Ocidental, disse o chefe da agência de gestão de desastres local, Doni Yusrizal.

A Agência de Gestão de Catástrofes da Indonésia contou 19 vítimas mortais, com as equipas de socorro no terreno à procura de sete pessoas ainda desaparecidas. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, indicou.

Mais de 80 mil pessoas fugiram para abrigos temporários disponibilizados pelo governo depois de as inundações e os aluimentos de terras terem soterrado 14 casas, enquanto 20 mil casas ficaram inundadas até ao telhado em nove distritos e cidades da província de Samatra Ocidental, acrescentou a agência, em comunicado.

“Os esforços de socorro foram dificultados por cortes de eletricidade, estradas bloqueadas cobertas de lama espessa e detritos”, disse Yusrizal.

As fortes chuvas provocam frequentemente aluimentos de terras e inundações repentinas na Indonésia, onde milhões de pessoas vivem em zonas montanhosas ou perto de planícies ao longo de margens de rios.