O relatório final da comissão técnica independente (CTI) que estudou a melhor solução para o novo aeroporto de Lisboa manteve, no essencial, as conclusões do relatório preliminar, segundo as quais o Campo de Tiro de Alcochete e Vendas Novas são as melhores opções para construir uma nova infraestrutura de raiz. A confirmação foi dada ao Observador, pela presidente da CTI depois do relatório ter sido entregue à comissão de acompanhamento e ao Governo.

Rosário Partidário explica que o documento tem 10 recomendações ao Governo e apresenta, pela primeira vez, uma tabela comparativa com os custos, o tempo de execução e a capacidade com uma e duas pistas para todas as oito soluções estudadas.

Na sequência da consulta pública, houve alguma evolução face à posição inicial de afastar como inviável a localização de Santarém para a considerar uma opção possível, mas apenas num cenário em que funcionaria em complemento com o aeroporto Humberto Delgado. E não como solução para um novo aeroporto de raiz que possa substituir o atual. O relatório preliminar afastou Santarém — no pressuposto de que a melhor solução final era um aeroporto único e não dual — por causa das limitações na navegação aérea determinadas pela proximidade do espaço aéreo de bases militares NATO como Monte Real.

Já a avaliação negativa sobre o Montijo mantém-se. A declaração de impacte ambiental favorável e condicionada ao aeroporto complementar do Montijo caiu depois da Agência Portuguesa do Ambiente ter recusado renová-la.

A presidente da CTI sublinha que o Campo de Tiro de Alcochete e Vendas Novas se mantêm no relatório final como as soluções mais viáveis no quadro dos objetivos fixados pela avaliação ambiental estratégica realizada por esta comissão. O Campo de Tiro de Alcochete surge mais bem posicionado porque é uma opção mais estudada e fica menos longe de Lisboa do que Vendas Novas.

O relatório final da CTI só será tornado público depois de ter sido analisado pela comissão de acompanhamento liderada por Mineiro Aires, presidente do Conselho de Obras Públicas, e onde estão representadas as autarquias, e pelo Governo em funções. A decisão final sobre o novo aeroporto só será tomada pelo próximo Executivo.