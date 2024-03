O primeiro aniversário da morte de Rui Nabeiro é assinalado na terça-feira em Campo Maior (Portalegre), vila que perdeu a sua “maior referência”, o empresário que era “um homem diferente”, recordou esta sexta-feira o presidente da câmara.

“Nós perdemos a maior referência, era uma pessoa de destaque, um homem diferente”, disse esta sexta-feira o presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, em declarações à agência Lusa.

No dia-a-dia, nas ruas de Campo Maior, a ausência de Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, que morreu a 19 de março de 2023, “não se nota”, segundo o autarca.

Mas só porque o povo “continua a tentar seguir o seu legado, os ensinamentos que foi deixando” na comunidade daquela vila raiana, acrescentou.

“O povo de Campo Maior continua na sua atividade normal, na sua vida laboral, na sua vida, mas percebendo que havia uma referência única que deixou de existir”, frisou Luís Rosinha.

No entanto, o autarca sublinha ainda que se nota “claramente” a perda de um homem que “olhou para a sua terra como poucos homens no mundo, sempre com sentimento e amor” pelos seus conterrâneos.

“Era um homem que estava sempre presente em tudo, fazia questão de estar presente em tudo o que fosse a vida da comunidade e cuja ausência estranhamos, neste último ano”, lamentou.

Para evocar o fundador do Grupo Nabeiro — Delta Cafés, está a ser preparada uma homenagem naquela vila alentejana, precisamente no dia em que vai ser assinalado o primeiro aniversário da sua morte, no dia 19 de março, terça-feira.

“É uma homenagem justa e a homenagem que nós temos de praticar todos os dias da nossa vida, lembrarmos que houve um ser humano fantástico que olhava para a sua terra de uma forma muito particular”, sublinhou Luís Rosinha.

Em comunicado enviado à Lusa, o Grupo Nabeiro revelou que as cerimónias de homenagem a Rui Nabeiro vão iniciar-se pelas 10h30, junto à estátua do empresário no centro daquela vila, com o descerrar de uma frase evocativa do seu legado, a colocação de flores.

Estão ainda previstos discursos do presidente do município e do chairman do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, João Manuel Nabeiro.

A seguir, às 12h00, vai ser celebrada uma missa na Igreja Matriz de Campo Maior.

O Grupo Nabeiro informou ainda que vão ter lugar missas pelo país em memória do empresário: São Miguel, nos Açores, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Caniço, na Madeira, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu).