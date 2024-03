Quase 6.500 militares dos três ramos das Forças Armadas vão ser promovidos este ano, beneficiando da atualização da sua posição na carreira com efeitos remuneratórios, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Defesa.

Segundo adiantou o ministério em comunicado, o plano de promoções nas Forças Armadas agora aprovado abrange 1.538 militares e 95 militarizados da Marinha, 3.335 militares do Exército e 1.491 da Força Aérea.

“O plano de promoções nas Forças Armadas está aprovado e começará a ser implementado desde já, permitindo, assim, que 6.459 mulheres e homens militares e militarizados dos diferentes ramos vejam atualizada a sua posição na carreira em 2024, com os correspondentes efeitos remuneratórios”, referiu o gabinete da ministra Helena Carreiras.

De acordo com o comunicado, este ano a aprovação do plano de promoções ocorre ainda mais cedo do que em 2023 e 2022 para permitir que as promoções dos militares abrangidos ocorram ao longo do ano a que respeitam.