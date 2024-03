Há três anos que não havia somente uma equipa portuguesa nos quartos das provas europeias, incluindo a Champions e a Liga Europa (e a Liga Conferência, onde a representação nacional é praticamente nula), há uma década que o Benfica não surgia como único conjunto português numa fase tão avançada da temporada. No entanto, entre a vitória dos encarnados em Glasgow frente ao Rangers e as eliminações à tangente de FC Porto (Arsenal nas grandes penalidades) e Sporting (Atalanta por um golo), foi esse o cenário desenhado pela equipa de Roger Schmidt, que conhecia esta sexta-feira o adversário nos quartos da Liga Europa.

Naquela que é a quinta participação em quartos de final de provas europeias dos últimos dez anos, entre três apuramentos na Champions e dois na Liga Europa, o Benfica não tinha propriamente um cenário “limpo” a nível de possibilidades de regressar a uma meia-final europeia mas encontrava cenários diferentes entre as sete possibilidades, tendo, entre a armada italiana com Roma, AC Milan e Atalanta, o Liverpool e o Bayer Leverkusen como adversários mais complicados na teoria e o Marselha e o West Ham, ambos sétimos classificados nos respetivos campeonatos, como opositores à partida menos complicados. No final, imperou a teoria do “copo meio cheio e meio vazio”. Ou seja, os encarnados terão nos quartos o adversário teoricamente mais acessível começando a eliminatória na Luz, o Marselha, mas já sabem que, em caso de triunfo, irão depois cruzar com o vencedor do encontro entre o Liverpool e a Atalanta.

De referir que, em termos históricos, o Benfica tem boas memórias dos duelos com o Marselha, em especial da primeira vez que se encontraram: depois do triunfo dos franceses com reviravolta após o 1-0 de Lima com golos de Sauzée e Papin, os encarnados passaram à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus com o lance que ficou imortalizado como a mão de Vata. Já em 2009/10, nos oitavos da Liga Europa, as águias então orientadas por Jorge Jesus não foram além do empate a um na Luz, estiveram a perder em território gaulês mas deu a volta nos 15 minutos finais com golos de Maxi Pereira (75′) e Alan Kardec (90′).

Em termos de calendário, a primeira mão será realizada a 11 de abril, abrindo assim um início de mês a todo o gás com dois dérbis frente ao Sporting na Taça de Portugal (dia 3, na Luz) e no Campeonato (dia 7, em Alvalade), ao passo que o segundo encontro está marcado para dia 18, entre uma receção ao Moreirense e uma deslocação ao Algarve para defrontar o Farense. Em caso de apuramento para as meias-finais, o Benfica joga a primeira mão a seguir a uma receção ao Sp. Braga e antes de uma viagem a Famalicão.

Os quatro jogos dos quartos da Liga Europa de 2023/24

Jogo 1: AC Milan (Itália)-Roma (Itália)

AC Milan (Itália)-Roma (Itália) Jogo 2: Liverpool (Inglaterra)-Atalanta (Itália)

Liverpool (Inglaterra)-Atalanta (Itália) Jogo 3: Bayer Leverkusen (Alemanha)-West Ham (Inglaterra)

Bayer Leverkusen (Alemanha)-West Ham (Inglaterra) Jogo 4: Benfica (Portugal)-Marselha (França)

As meias-finais da Liga Europa de 2023/24

Vencedor do jogo 4-vencedor do jogo 2

Vencedor do jogo 1-vencedor do jogo 3

Os oito apurados para os quartos da Liga Europa de 2023/24