Foi declarado estado de emergência no sul da Islândia devido a uma nova erupção vulcânica na península de Reykjanes, no sudoeste do país, a quarta na região desde 18 de dezembro. A televisão estatal islandesa RÚV está a partilhar imagens em direto da erupção.

Yet another #eruption is underway on #Iceland's #Reykjanes Peninsula. Follow the RÚV English live blog for the latest.https://t.co/M06aHted65 — RÚV English (@RuvEnglish) March 16, 2024

Segundo a BBC, entre as pessoas a quem foi pedido que abandonassem a zona estão os residentes da pequena cidade de Grindavik, que tem sido gravemente afetada pelas erupções em curso nos últimos meses. A vizinha Lagoa Azul, uma das atrações turísticas mais populares da Islândia, também foi evacuada.

De acordo com a Agência Metereológica da Islândia, a erupção vulcânica entre o monte Hagafell e o monte Stóra Skógfell começou às 20:23, hora local deste sábado, 16 de março. É referida a “rápida formação de uma fissura de 2,9 km de comprimento”, dimensão semelhante à da erupção de 8 de fevereiro de 2024.

A agência divulga que a “fase de alerta pré-eruptiva foi muito curta” e que “o primeiro aviso ao Departamento de Proteção Civil e Gestão de Emergências foi dado às 19:43”, sendo que “o início da erupção foi confirmado pelas câmaras web apenas 40 minutos depois”. Informa-se ainda que a erupção é de “natureza efusiva, pelo que a pluma de erupção é constituída principalmente por vapor e gás”.

Nas redes sociais, começam a surgir vídeos que mostram a erupção a decorrer em direto.