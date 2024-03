"Such Brave Girls": raparigas (aparentemente) interrompidas

Kat Sadler liga à irmã (Lizzie Davidson) durante a pandemia e conta-lhe como, há uns tempos, se tentou matar duas vezes e acabou eventualmente internada. Lizzie confessa que tem uma dívida secreta de vinte mil libras. Abriram-se uma à outra, riram-se e, nesse ato, Kat Sadler percebeu que se calhar podia fazer disto qualquer coisa. Três anos depois, Sadler, que até então tinha carreira como comediante e argumentista, mas nada de realmente assinável a acontecer, estrearia a sua primeira série. Co-produção da A24, Such Brave Girls passou em novembro passado na BBC com boas críticas a acompanhar. Os seis episódios estão disponíveis no Filmin a partir desta terça-feira, 19 de março.

Such Brave Girls alinha-se com Fleabag, uma série em que uma criadora dá o corpo (e vida) ao manifesto para a tornar ficção. A vida de Phoebe Waller-Bridge não estava na realidade de Fleabag, porque o que importava ali era a abstração geracional dos que estavam nos trintas, sem grandes planos para o futuro e com um presente assente em trabalhos sem sentido (o café que a protagonista gere é das melhores metáforas da ficção televisiva contemporânea) — além de relações que se forçam a falências técnicas, porque complica-se de mais em encontrar o outro, em fazer amigos. Such Brave Girls sente-se na pele, está na linha da também brilhante In My Skin (2020), pela forma como resgata a ideia de cinema social britânico e a adapta para uma série na atualidade.

A criação de Kat Sadler não é tão brutal e angustiante como In My Skin, mas uma comédia cheia de subtilezas que repete vezes e vezes ideias (e até piadas) para que o espectador não se esqueça da prisão — e, de certa forma, miséria — em que as personagens se encontram. A criadora abstrai-se de mostrar ou explorar detalhes do dia-a-dia para evidenciar a perda de humanidade daquela família. Faz isso acontecer através de um estrondoso efeito de disco riscado, ideias e pensamentos recorrentes das personagens: como mantras para validar possibilidades de que têm solução para saírem de onde se encontram.

[o trailer de “Such Brave Girls”:]

E quem são elas? Kat e Lizzie, irmãs na vida real, são também irmãs na ficção: Josie e Billie Johnson. Josie é a mais velha, filha não desejada, já se tentou suicidar, vive deprimida e gozar com ela faz parte do dia-a-dia familiar. Billie, a mais nova, é resultado de uma relação que nunca deveria ter existido e, por isso, tem um graves problemas com a figura masculina, expressada pela relação para lá de tóxica com o suposto namorado, Nicky (Sam Buchanan), um traficantezinho de droga que quer abrir um bar em Manchester. A mãe, Deb (Louise Brealey), já aprendeu a viver com uma eloquência única para ignorar os problemas e mentir; a única coisa que deseja é sair dali, daquela vida que o marido lhe deixou: dívidas e duas filhas que abandonou, há dez anos, quando saiu para ir comprar chá e nunca mais voltou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quando as conhecemos, Deb está no início de uma relação com Seb (Freddie Meredith). Este homem, a recuperar da morte da mulher, parece a porta de saída para Deb e para as filhas: tem uma casa grande e, viremos a saber lá mais para a frente, com chão aquecido. O mundo das Johnson é particular e, talvez por isso, os dois primeiros episódios sejam um choque e seja algo difícil perceber onde está a comédia ali. As três mulheres falam com pouco amor, há um grande desligamento afetivo, como se a ausência do pai as tivesse tornado inimigas mas, em simultâneo, precisassem de todas para sobreviver. Até porque, como a dado momento Josie e Billie tornam bem evidente, elas não têm amigas para lá do que têm em casa.

Vidas tristes? É curioso que nunca pensemos nisso. Such Brave Girls acontece a um ritmo tão exigente que não dá espaço para julgamento. Vive-se e deixa o espectador perceber as coisas primeiro, para depois as tornar evidentes. O caso mais óbvio é o comportamento de Seb com o dinheiro, a série vai criando momentos para se perceber que Seb nunca tira dinheiro da carteira para pagar seja o que for. Há uma série de razões para se notar isso, em parte porque Kat Sadler quer que isso se note antes que seja um assunto. E, quando o é, o espectador já construiu as suas próprias ideias, razões e dúvidas sobre Seb e faz com que questione os atos da personagem e as reais motivações.