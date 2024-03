Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acentuou esta segunda-feira a “importância crucial” de uma decisão rápida do Congresso norte-americano sobre a disponibilização de ajuda à Ucrânia, cujo exército carece de munições para enfrentar as tropas russas.

Um novo pacote de ajuda a Kiev, que inclui 55 mil milhões de euros em assistência militar e económica, tem sido solicitado há meses pela administração norte-americana liderada pelo Presidente Joe Biden.

Today, I hosted US Senator @LindseyGrahamSC.

We discussed further comprehensive assistance for Ukraine. I informed Senator Graham of the frontline situation and our army's priority needs. It is critical that our partners continue to provide military and technical assistance,… pic.twitter.com/gG8W9zmhec

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2024