A Alemanha anunciou, esta terça-feira, um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 500 milhões de euros, composto por dezenas de milhares de munições, sistemas de defesa aérea e 200 carros blindados de infantaria e de transporte.

“Chegámos a acordo sobre um novo pacote de ajuda no valor de 500 milhões de euros”, disse o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, aos meios de comunicação social à margem da reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, na base aérea dos Estados Unidos em Ramstein (sudoeste da Alemanha).

“Apoiamos a Ucrânia com o que eles mais necessitam urgentemente”, comentou o governante, referindo-se aos sistemas de defesa aérea, munições e carros de transporte.

O ministro da Defesa alemão, que se reuniu com o seu homólogo ucraniano, Rustem Umerov, explicou que a Alemanha fornecerá dez mil cartuchos de munições provenientes das suas reservas.

“A transferência pode começar em breve, na verdade imediatamente”, disse Pistorius.

Além disso, acrescentou, a Alemanha suportará os custos de 180 mil munições no âmbito da iniciativa checa de encontrar financiamento para adquirir 800 mil munições.

“O envio será feito de forma gradual e terá início no verão”, indicou.

A Alemanha também encomendou cem mil cartuchos de munições calibre 155 milímetros em todo o país, que deverão começar a ser enviados para a Ucrânia durante este ano, acrescentou o ministro.

Da mesma forma, farão igualmente parte do pacote de ajuda cem carros blindados de infantaria e cem carros de transporte, bem como peças sobressalentes.

Dois anos após a invasão russa da Ucrânia, a ajuda alemã vem na linha de reforço que vários países europeus têm assumido no apoio militar a Kiev, quando as forças ucranianas enfrentam dificuldades para conter os avanços das tropas de Moscovo no leste do país e no seguimento do impasse há meses no Congresso norte-americano para aprovar um pacote de ajuda de cerca de 60 mil milhões de dólares (55 mil milhões de euros).

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

O conflito provocou a destruição de importantes infraestruturas em várias áreas na Ucrânia, bem como um número por determinar de vítimas civis e militares.