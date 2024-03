Em Coimbra, um palco para levar a doença bipolar ao teatro

Apresenta então a outra face da moeda, o negrume, a depressão. “Ele é capaz de ficar horas na cama, e não está a fazer nada, nem está a dormir, apenas está”, refere Joana, à beira do choro. “Todos temos os nossos altos e baixos, mas com ele os altos começam a ficar muito altos e os baixos muito baixos, a atingir limites extremos”, prossegue a mulher, dando conta das suas próprias lutas, da sua solidão (“Quando ele está no buraco, não consigo ajudar”). Mas ressalvando que, com a medicação, tudo fica mais equilibrado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Daquela e de outras histórias vive o espetáculo Oxímoro, entre Solstícios e Equinócios, com estreia agendada para esta quarta-feira, na Black Box do Convento São Francisco, em Coimbra, e em cena até domingo. É a mais recente peça da Marionet, que se distingue pelo cruzamento entre artes performativas e ciência e pela criação colaborativa. Foi feita de raiz, a partir de entrevistas a doentes e profissionais de saúde, por aquela companhia de teatro conimbricense, fundada no ano 2000, que já tem desenvolvido outros trabalhos na área das ciências da saúde. Exemplos? Ouvir Vozes (também sobre saúde mental), Dormir ou não Dormir? (alusivo à apneia obstrutiva do sono), O Algoritmo da Epilepsia ou iMaculada (focado na pílula contracetiva).

Mostrar o que em tempos se escondia

Desta feita, o espetáculo gira em torno da bipolaridade, “uma doença neuropsiquiátrica que se caracteriza pela alternância entre episódios de euforia e de depressão”, informa a Marionet, que já vinha trabalhando esse tema. Em 2022, lançou o vídeo Doença Bipolar: Um Outro Lado. Agora, é a vez de subir ao palco. Em Oxímoro, entre Solstícios e Equinócios, partindo de testemunhos reais, são criadas cenas de ficção em torno de emoções muitas vezes opostas. Daí o nome da peça, escrita ao abrigo de uma parceria com médicos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e investigadoras do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra.

Mário Montenegro, diretor artístico da Marionet, é responsável pela encenação e pelo texto ficcional — a peça começa e acaba com excertos de entrevistas feitas a pessoas com doença bipolar (umas diagnosticadas há décadas, outras mais recentemente). Durante o processo criativo, foram ouvidos também profissionais de saúde, incluindo um enfermeiro que é coordenador da Casa das Artes, do Hospital de Sobral Cid, espaço por onde pode passar um plano terapêutico. “O objetivo é falar das coisas abertamente, torná-las parte das nossas vidas sem as esconder, como antes se fazia”, esclarece Montenegro. Ampliar o conhecimento sobre a doença bipolar e reduzir o estigma que lhe está associado são objetivos assumidos.