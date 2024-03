Ao final do primeiro dia de contagem dos votos da emigração, o Chega segue na frente, tanto no círculo da Europa como de Fora da Europa, revelam dados a que o Observador teve acesso.

A manter-se esta tendência, o partido de André Ventura conseguirá eleger dois deputados, e Aliança Democrática e PS ficam com um deputado cada.

No fim do primeiro dia de contagem dos votos (que está a decorrer no centro de congressos de Lisboa), o Chega recolhe 22 mil votos pelo círculo da Europa, seguido pelo PS com 19 mil e pela AD com cerca de 16 500. Em França, no país de onde chegaram até agora mais votos, o PS lidera a contagem, com cerca de 7800 votos, contra 6900 do Chega. Já na Suíça, o Chega destaca-se ao recolher mais de 9200 votos, enquanto a AD surge em segundo, com 3600.

Na Alemanha e no Reino Unido, é o PS que vai levando vantagem, mas por uma curta margem em relação à AD. No Luxemburgo e na Bélgica, é o Chega que toma a dianteira. Já em Espanha, a AD recolhe a maioria dos votos.

No círculo Fora da Europa, é a AD quem segue na frente, com seis mil votos, seguido do Chega (com 4300) e do PS, com 3800. No Brasil, o país de onde chegaram mais votos, o Chega segue na frente (com cerca de 2700 votos), seguido da AD, com 2500. Já no Canadá, nos EUA e em Macau é a coligação liderada por Luís Montenegro que tem vantagem.

A manter-se esta tendência nos restantes votos que ainda faltam contar (já chegaram a Portugal cerca de 300 mil), o Chega elegeria um deputado por cada um dos círculos da emigração; a AD conseguiria eleger no círculo de Fora da Europa e o PS apenas no círculo da Europa — o que implicará a não eleição do ainda Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.