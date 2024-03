Leo Varadkar, primeiro-ministro irlandês, anunciou esta quarta-feira que vai abandonar o cargo. A decisão foi anunciada em conferência de imprensa, segundo a agência Reuters, depois de uma reunião que decorreu durante a manhã. Ainda não se sabe quando serão marcadas as próximas eleições.

“Estou orgulhoso por ter feito do país um lugar mais igualitário e moderno”, referiu no momento em que anunciou a sua saída da liderança do governo irlandês. “Liderança é saber quando é que chegou a hora de passar a pasta e ter a coragem de fazê-lo.”

“Nunca há um bom momento para renunciar ao cargo, mas este é um momento tão bom como qualquer outro”, acrescentou Leo Varadkar.

A saída do primeiro-ministro irlandês acontece menos de duas semanas depois de ter sido chumbado um referendo para atualizar o conceito de família e as referências às mulheres presentes na Constituição, que incluíam os “deveres de uma mãe em casa”. A proposta que queria alterar o conceito de família, incluindo, por exemplo, relacionamentos duradouros que não o casamento, foi rejeitada por 67,7%. Já a segunda proposta foi rejeitada por 73,9% e só 26,1% queria alterar as referências às mulheres.

Aliás, este referendo aconteceu no dia 8 de março, Dia da Mulher, data escolhida por Leo Varadkar, que foi um dos apoiantes ao referendo para alterar a Constituição.