O tempo médio de espera para doentes urgentes ultrapassava, às 10h20 de quinta-feira, as 18 horas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com uma lista de espera de quase 60 pessoas, segundo dados do Portal do SNS.

O tempo de espera no Hospital Beatriz Ângelo era de 18 horas e 33 minutos às 10h20 quando o tempo máximo de espera recomendado é de 60 minutos.

De acordo com os dados, 59 doentes aguardavam com pulseira amarela (urgente) para serem vistos pelo médico.

Os dados apresentados no Portal do Serviço Nacional de Saúde referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentados ilustra as pessoas que se encontram atualmente a aguardar atendimento, após triagem.

Contactado pela agência Lusa, o Hospital Beatriz Ângelo, agora oficialmente designado Unidade Local de Saúde Loures-Odivelas, apontou como razões para o elevado tempo de espera o facto de a afluência de doentes ao Serviço de Urgência Geral se manter “muito elevada” e o internamento estar sobrelotado.

“O Internamento permanece sobrelotado o que dificulta a circulação de doentes da urgência com necessidade de permanência no hospital”, refere o hospital numa reposta escrita à Lusa.

Segundo o hospital, estão neste momento 177 utentes em atendimento no Serviço de Urgência Geral.

Devido à elevada procura, o hospital reforça o apelo aos utentes para que contactem a linha SNS24 (808 24 24 24), antes de se dirigirem à unidade hospitalar.