"Palm Royale": um cocktail entre as patroas da alta sociedade

Se há coisa que as senhoras de Palm Beach, Florida (EUA), sabem apreciar é um bom cocktail. Não pode ser demasiado doce, tem de ter a dose certa de álcool e, obviamente, o copo apropriado. Palm Royale é mais ao menos como o novo cocktail da temporada — recém-chegado, com elementos estranhos, nem sempre sabe bem mas, no final, é diferente e refrescante.

A série da Apple TV+ — cujos três primeiros episódios já estão disponíveis, com um novo todas as quartas-feiras — era a comédia que faltava nestes primeiros meses de 2024, completamente dominados por produções dramáticas.

Estamos no verão de 1969, com lenços, padrões vibrantes e cabelos armados ao estilo de Mad Men. Temos uma comunidade onde os crimes e os segredos são abafados e servem de moeda de troca consoante os interesses em jogo, fazendo lembrar o ambiente tenso de Big Little Lies. As protagonistas são um grupo de mulheres para quem o estatuto é tudo e pode destruir vidas (não interessa se a era é a de Bridgerton ou a de The Gilded Age, a questão mantém-se a mesma). Junta-se tudo num shaker, mistura-se bem e acabamos num clube exclusivo para ricos ao qual todos querem desesperadamente pertencer, o Palm Royale.

É literalmente a trepar a vedação da propriedade que conhecemos Maxine (Kristen Wiig), que depressa tenta inserir-se no grupo de patroas (perdão, senhoras chiques) que mexem os cordelinhos da alta sociedade como se estivessem a gerir o negócio da máfia de Os Sopranos. Estas, agarradas aos seus postos com tenacidade, não estão interessadas em deixar ninguém novo entrar, muito menos uma sulista com sotaque carregado do Tennessee, com cabelo loiro platinado e porte de Barbie.

É aqui que reside o grande trunfo da série: o elenco. No topo da pirâmide está Norma Dellacorte (Carol Burnett) que, estando em coma há semanas, deixa espaço para os abutres à sua volta tentarem ficar com o lugar. A primeira na fila é Evelyn Rollins, que conta os dias para o marido moribundo, Skeet (Bruce Dern), morrer e lhe ficar com a fortuna, e que é interpretada de forma sarcástica e magistral por Allison Janney. Dinah Donahue (Leslie Bibb) é mais jovem e espertalhona, tem um marido que a sustenta e um amante tenista que ela sustenta. Raquel Kimberly-Marco (Claudia Ferri) é, de facto, mulher de um mafioso; Mary Jones Davidsoul (Julia Duffy) é uma viúva que precisa de muito dinheiro para as causas caridosas que apoia; e Ann Holiday (Mindy Cohn) escreve a coluna de mexericos que toda a gente devora. São excêntricas, mesquinhas, pouco leais e puro entretenimento.

Apesar de fingirem (pouco), não se suportam, mas unem-se quando a tarefa é deixar Maxine de fora e mostrar-lhe que aquele não é o lugar dela. Ela que, na verdade, é mulher do adorado sobrinho de Norma, mas rotulada como uma alpinista social. Após 20 anos fora, o casal está de volta a Palm Beach, na teoria para tratar da debilitada tia, na prática para herdar a gigantesca fortuna dos Dellacorte.