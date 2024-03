A circulação automóvel no Túnel do Marão, sentido Vila Real — Porto, vai estar condicionada entre as 21h00 desta quarta-feira e as 04h00 de quinta-feira para a realização de trabalhos de reparação do sistema de drenagem.

A Infraestruturas de Portugal (IP) disse esta quarta-feira, em comunicado, que devido aos trabalhos de manutenção do sistema de drenagem será necessário proceder à supressão da via direita e esquerda alternadamente entre a entrada da galeria rodoviária norte e a galeria de emergência 5.

O Túnel do Marão está inserido na Autoestrada 4 (A4).

A IP garantiu que se trata de uma intervenção de curta duração que decorrerá exclusivamente em período noturno, entre as 21h00 e as 04h00, minimizando os impactos para a circulação rodoviária.

Disse ainda que na galeria sul, sentido Porto – Vila Real, a circulação far-se-á normalmente sem qualquer condicionamento.

“Agradecemos a melhor compreensão para os eventuais transtornos que o condicionamento possa provocar, sendo este o necessário para permitir a realização dos trabalhos de beneficiação dos níveis de qualidade e fiabilidade da infraestrutura rodoviária”, referiu.