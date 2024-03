José Pedro Aguiar Branco é o novo Presidente da Assembleia da República. Foi eleito com 160 votos, em oposição aos 50 votos colhidos por Rui Paulo Sousa, candidato do Chega. A eleição foi possível após um acordo entre PS e PSD para uma liderança rotativa no Parlamento. Em 2026, o lugar será ocupado por um socialista.

A par da eleição da nova segunda figura do Estado, envolvida num impasse de dois dias e quatro votações, foram eleitos os vice-presidentes para a nova legislatura da Assembleia da República. Diogo Pacheco de Amorim foi escolhido como um dos vice-presidentes, sendo esta a primeira vez que o Chega consegue ver eleito um membro do partido para compor a mesa. Rodrigo Saraiva, Teresa Morais e Marco Perestello ocupam os restantes lugares.

Pacheco de Amorim (Chega) foi eleito vice-presidente com 129 votos a favor e 97 votos em branco. Rodrigo Saraiva (Iniciativa Liberal) teve 144 votos a favor e 82 votos em branco. Teresa Morais recebeu 140 votos a favor e 86 votos em branco. Já Marco Perestello (PS) foi eleito vice com 160 votos a favor e 57 votos em branco.

Na mesma votação, foram igualmente eleitos os secretários da mesa da Assembleia da República: Jorge Oliveira Paulo (PSD), Maria Germana de Sousa Rocha (PSD), Joana Fernanda Ferreira de Lima (PS) e Gabriel Mithá Ribeiro (Chega). Para a posição de vice-secretários foram escolhidos Sandra Pereira (PSD), Susana Correia (PS), Palmira da Costa (PS) e Filipe Melo (Chega).