David Beckham obteve um sucesso estrondoso enquanto jogou à bola, mas desde que arrumou as botas e trocou o futebol pelos negócios não parece ter perdido absolutamente a sua capacidade de atingir o objectivo. Os investimentos que o posicionaram como co-proprietário de clubes como o Inter Miami CF e o Salford City correm de feição, mas o toque de Midas do popular inglês não parece ser suficiente para garantir o êxito em todas as áreas de negócio.



Um dos projectos que despertou a atenção de Beckham foi a Lunaz, de que já aqui falámos. Trata-se de uma empresa britânica especializada em substituir as mecânicas a combustão de veículos tradicionais, com ênfase nos clássicos e modelos históricos, por motores eléctricos e baterias. O cardápio de veículos transformados inclui tudo o que de melhor os britânicos foram capazes de produzir no século passado, incluindo modelos da Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin e Jaguar, entre outros, o que não impediu a Lunaz de aceitar contratos para substituir a motorização de camiões de lixo ingleses, trocando o gasóleo pelos electrões.

Embora o arranque da operação da Lunaz tenha parecido promissor, com uma série de Bentley Continental, Jaguar XK120 e Rolls-Royce Phantom V a mudar de combustível, além de vários Range Rover e Defender das primeiras gerações, a realidade é que a Lunaz anunciou o cessar da operação. De acordo com a empresa, as dificuldades financeiras devem-se ao atraso das autoridades britânicas em confirmar a implementação do fim da comercialização de veículos com motores de combustão nas datas anteriormente anunciadas, que derraparam de 2030 para 2035.

A Lunaz foi criada em 2021, com Beckham a assumir 10% da empresa. A administração anunciou agora a suspensão de todas as operações e a reestruturação do projecto, sendo que 40 empregados foram já dispensados. Mas é provável que os cortes não fiquem por aqui, uma vez que não foi ainda revelado se o futuro passa pela manutenção de todas as três áreas de negócio, nomeadamente a dedicada à electrificação de automóveis históricos, a especializada na conversão de veículos pesados e a unidade responsável pela concepção de módulos compactos incluindo motor eléctrico, bateria, inversores e todos os sistemas de gestão necessários a substituir os motores a combustão, caixas de velocidade e depósito de combustível, para facilitar a tarefa de empresas transformadoras mais pequenas.