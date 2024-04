Um avião da Alaska Airlane, um jato Boeing 737 Max 9, da companhia aérea Boeing, teve de regressar ao destino de origem este sábado, devido a uma inundação, noticiou o Alaska’s News Source. A origem do incidente está num problema com um lavatório da casa de banho.

“Havia provavelmente 5 a 10 cm de água parada que escorria assim que se abria a porta da frente da casa de banho”, relatou um dos passageiros, Dustin Parker, que filmou os assistentes de bordo a tentarem absorver a água com toalhas de papel, no corredor inundado. Parker afirmou que se deu conta da água “uma hora e meia depois do voo”, pois já “era significativa”, estando o chão do avião completamente molhado.

A companhia aérea pediu desculpa aos passageiros em comunicado, citado pela mesma fonte, e reconheceu que “teve um problema com a água do lavatório”, na noite de sexta-feira, pouco tempo depois da descolagem do aeroporto no Havai. Esse foi o local aonde regressou depois de ter estado no ar durante duas horas e 18 minutos. Os passageiros acabaram por ver o voo cancelado e tiveram de embarcar noutros aviões.

Este não é o primeiro incidente que ocorre recentemente com os aviões da Boeing. A 5 de janeiro outro avião do mesmo modelo foi obrigado a aterrar de emergência devido à queda de uma janela e de uma peça de fuselagem, por exemplo.

