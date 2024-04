Esta terça-feira olhamos para o aumento do número de casos de cancro. Primeiro foi o mistério sobre o que podia ter acontecido a Kate Middleton, depois o anúncio de que durante uma operação ao abdómen tinha sido detetado um cancro e que a princesa de Gales estava a ser submetida a quimioterapia. Para muitas pessoas foi um choque: Kate tem apenas 42 anos. Para médicos e cientistas representou contudo mais um sinal de um fenómeno que os tem alarmado: o aumento da incidência de cancros em pessoas aparentemente saudáveis, até atléticas, com menos de 50 anos. É sobre esta tendência que queremos falar no Contra-Corrente, procurando perceber o que se está a passar. O que explica o aumento do número de casos de cancro entre adultos e jovens aparentemente saudáveis?

