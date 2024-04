O fim de semana foi de jogo grande, com o Manchester City a receber o Arsenal e as duas equipas a não irem além de um empate que deixou o Liverpool ainda mais isolado na liderança da Premier League. A meio da semana, o carrossel voltava a andar: e os citizens tinham claramente a tarefa mais complexa dos candidatos ao título, obrigados a uma receção ao Aston Villa de Unai Emery que está na corrida pelo acesso à Liga dos Campeões.

No meio de tudo isso, e tal como é cada vez mais comum no futebol inglês, a história da semana no universo do Etihad prendeu-se com uma opinião num dos habituais programas de comentário televisivo. Até porque o comentador em questão não era um antigo jogador qualquer — era um antigo capitão do outro lado de Manchester, Roy Keane, que decidiu deixar um soundbite forte sobre Erling Haaland.

“O nível de jogo dele tem estado muito mau. Em frente à baliza é o melhor do mundo, mas no jogo jogado… O Haaland quase parece um jogador da quarta divisão! É o que parece. Tem de melhorar e vai fazê-lo nos próximos anos. Tem sido um avançado brilhante, mas o seu jogo tem de melhorar”, disse o antigo médio do Manchester United, que mereceu a resposta natural de Pep Guardiola na antevisão do jogo contra o Aston Villa.

“Não concordo com ele. Absolutamente nada. O Erling é o melhor avançado do mundo e ajudou-nos a conquistar o que conquistámos na última temporada. Ele [Roy Keane] é que é treinador de quarta divisão. Fico surpreendido quando estas coisas vêm de ex-jogadores. Com os jornalistas ainda posso entender, porque nunca estiveram em campo, mas com os ex-jogadores é sempre uma surpresa quando são críticos. Parece que a memória desaparece rapidamente”, defendeu o treinador espanhol.

Neste contexto, esta quarta-feira, Guardiola lançava Jérémy Doku, Phil Foden e Jack Grealish no apoio a Julián Álvarez, com Rodri e Bernardo no meio-campo e Haaland e De Bruyne a começarem ambos no banco. Do outro lado, Unai Emery apostava em Jhon Durán e Diaby no ataque, com Zaniolo e Morgan Rogers a surgirem nos corredores e Tielemans a ser suplente.

Rodri abriu o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial, ao surgir a desviar de primeira um cruzamento de Doku na direita (11′), mas o Aston Villa não demorou muito tempo a reagir e viu Durán empatar com um remate rasteiro à saída de Ortega (20′). Nos descontos, porém, Phil Foden começou a brilhar: de livre direto, à entrada da grande área e descaído na esquerda, o avançado inglês não deu hipótese a Robin Olsen e recuperou a vantagem do City (45+1′).

Já na segunda parte, pouco depois da hora de jogo, Foden bisou — Rodri desequilibrou, o inglês apareceu mesmo a entrada da grande área e atirou rasteiro para aumentar a vantagem (62′). Unai Emery respondeu com uma tripla substituição, lançando Bailey, Tielemans e Chambers, mas só viu Foden carimbar o hat-trick com um extraordinário pontapé de pé esquerdo (69′). Até ao fim, Guardiola ainda lançou Matheus Nunes, Oscar Bobb, Kovacic e Sergio Gómez, mas já nada mudou.

O Manchester City venceu o Aston Villa, respondendo à vitória do Arsenal também esta quarta-feira contra o Luton Town, e fica agora à espera de ver o que faz o Liverpool esta quinta-feira contra o Sheffield United. E tudo porque Phil Foden, mais uma vez, decidiu mostrar que está feito um jogador de classe mundial.