Esta quinta feira olhamos para os 50 anos do 25 de Abril. Hoje, no Contra-Corrente, iniciamos uma série de programas onde tentaremos recordar o país que existia precisamente nessas semanas que antecederam a revolução. Vamos procurar saber porque é que o regime tinha chegado a um impasse político de que não conseguia sair, vamos olhar para números, para factos e para episódios que nos ajudarão a traçar o retrato de um Portugal que tinha começado a mudar muito rapidamente há uns anos, que tinha conhecido uma vertiginosa década de 1960, mas que continuava sem conhecer a liberdade e a democracia. Serão programas sem um guião fechado com a presença de especialistas e com muitos relatos e memórias. Como era Portugal na véspera do 25 de Abril?

