Da revolução à liberdade, das ruas ao TikTok: seis espetáculos para ver em abril

O encenador e diretor artístico do Teatro Nacional de São João, no Porto, aponta à história do Portugal recente, mais precisamente ao antes, durante e depois da Revolução dos Cravos, respeitando o ponto de partida do quinto romance de Lobo Antunes: cinco ex-combatentes em África reencontram-se, dez anos depois, e cruzam histórias sobre como a Guerra Colonial lhes moldou as vidas até ao presente, “do regime fascista à instauração da democracia, passando pelo horror de África e pelos infernos privados de cada um”, detalha a sinopse.

Teatro Nacional São João, Porto, 5 a 28 de abril, quarta, quinta e sábado, às 19h, sexta, às 21h, domingo, às 16h. Bilhetes entre €7,5-16

“The Confessions”

De Alexander Zeldin | Centro Cultural de Belém, Lisboa, 5 e 6 de abril

“Não sou interessante”, diz uma mulher de cabelos brancos. “Sou uma senhora idosa, o que é que eu tenho de interessante?”. Alexander Zeldin, uma das mais proeminentes figuras da dramaturgia britânica contemporânea, discorda. Conhecido sobretudo pela trilogia sobre desigualdades sociais — Beyond Caring, Love e Faith, Hope and Charity —, o inglês está de volta a Portugal com uma nova peça, o seu trabalho mais focado e pessoal até à data, inspirado na história de vida da sua mãe e a partir de conversas que teve com esta durante a pandemia. The Confessions é a epopeia de uma mulher comum, mas também um olhar sobre a emancipação feminina e a opressão das mulheres no século XX.