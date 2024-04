Com o aproximar do final da temporada, o dossiê da permanência ou não de João Félix no Barcelona está em cima da mesa como nunca. Até porque, ao contrário do que acontece com João Cancelo, o avançado português tem um vínculo difícil de quebrar com um Atl. Madrid que há cinco anos investiu mais de 120 milhões de euros para o contratar.

Ainda assim, e segundo as últimas declarações dos dois lados, o nó pode ser mais fácil de desatar do que o inicialmente antecipado. Em entrevista à Radio Catalunya, João Félix reiterou a intenção de ficar no Barcelona e mostrou-se “muito feliz” no clube”. “Estou muito feliz, a minha família está bem. Adoro o clube, adoro as pessoas, o balneário”, começou por dizer o jogador, deixando depois muitos elogios a Enrique Cerezo, o presidente do Atl. Madrid.

“Vamos ver se me facilitam as coisas. Pelo Cerezo, acho que sim, porque é um senhor fantástico, espetacular. Tenho muito respeito e apreço por ele. Vamos ver o que vai acontecer. Sempre foi muito bom para mim, para a minha família, especialmente para a minha mãe, que estava sempre presente nos jogos. Tenho uma boa relação com ele”, acrescentou o internacional português, que renovou com os colchoneros até 2029 antes de ser emprestado aos catalães e tem uma cláusula de rescisão de 350 milhões de euros.

De recordar que, há uns dias, também Enrique Cerezo confirmou a intenção de João Félix de ficar no Barcelona e mostrou-se disponível para negociar. “O normal é que ele queira ficar. O Barcelona quere-o e ele quer o Barcelona, por isso, estamos todos muito contentes. O Barcelona vai ficar com um magnífico jogador. Adaptou-se muito bem ao Barcelona, está a jogar muito bem e o desejamos-lhe toda a sorte do mundo”, disse o presidente do Atl. Madrid ao jornal Mundo Deportivo.

Na mesma entrevista à Radio Catalunya, o jogador português também voltou a abordar a possibilidade de Bernardo Silva assinar pelo Barcelona quando deixar o Manchester City. “Se vier vou pedir uma comissão! Se vier para o Barcelona, estou certo de que o clube vai adorá-lo e ficará deliciado com ele. Ele tem muito cuidado com tudo. Perguntou-me sobre lugares para viver, para comer, sobre a segurança, um pouco de tudo. Acho que o convenci, mas não depende dele”, terminou Félix.