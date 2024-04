No final, mesmo no final, imperou uma lei acima das leis chamada bom senso: o Benfica vai permitir que os adeptos do Marselha que estão em Lisboa possam entrar no Estádio da Luz para o encontro desta noite relativo à primeira mão dos quartos da Liga Europa, o mesmo acontecendo para a semana no segundo jogo.

O primeiro sinal para o “volte face” nas últimas horas veio de França, com o gabinete do ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, a deixar a primeira garantia que estava há uma semana “congelada”. “A pedido de Gérald Darmanin, não haverá proibição na deslocação de adeptos do Benfica a Marselha, em 18 de abril”, assegurou o gabinete do responsável à AFP. A partir daí, tudo se tornou uma questão de tempo.

???? "A la demande de Gérald Darmanin, il n'y aura pas d'interdiction de déplacement des supporteurs du Benfica à Marseille le 18 avril prochain." Fin de l’imbroglio, les supporters marseillais devraient donc aussi accéder au parcage ce soir ! ???? #TeamOM (@RMCsport) pic.twitter.com/u8NEtHH6EM — INFO.OM_13 (@infoom_13) April 11, 2024

Com essa garantia de que os adeptos benfiquistas poderiam marcar presença no Velódrome para a segunda mão (sendo que alguns irão viajar até ao sul de França a partir de outras cidades do país, do Luxemburgo ou da Alemanha, como é habitual), o Benfica via cumprido o único ponto pelo qual sempre batalhou: não iria permitir adeptos visitantes se o mesmo não fosse assegurado na próxima semana. Com essa questão revertida, os responsáveis benfiquistas estariam em condições de viabilizar a entrada de todos os gauleses.

Dessa forma, faltava somente uma confirmação oficial do Benfica à PSP para que esse dispositivo de acesso às bancadas dos adeptos visitantes fosse montado e tudo acontecesse como é normal, algo que foi dado já esta tarde e a tempo de permitir a entrada das centenas de franceses que estavam em Lisboa.

“O Benfica saúda a decisão das autoridades francesas de reverter a sua anterior medida e autorizar os adeptos do Benfica a marcarem presença na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O objetivo do Benfica, em todos os momentos, foi sempre o de salvaguardar os direitos dos seus adeptos e poder contar com o seu imprescindível apoio à equipa no Estádio Velódrome. Em face da autorização da presença de adeptos do Benfica em Marselha, também os adeptos do Marselha estão autorizados a marcar presença no jogo desta primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, passando a ser válidos os ingressos por eles adquiridos”, confirmaram os encarnados em comunicado a menos de cinco horas do encontro.

“Benfica, Marselha e UEFA estiveram em contacto e em sintonia, desde o primeiro momento, por forma a encontrar uma solução que melhor defendesse o futebol. O Benfica sublinha ainda o compromisso e a competência da polícia portuguesa no acompanhamento de todo este processo e manifesta um especial agradecimento às autoridades portuguesas. O Benfica congratula-se com este desfecho, que vai ao encontro do espírito e da essência do desporto. O futebol sem adeptos não é futebol!”, acrescentou o mesmo texto.

“Vamos para lá com a esperança de que as coisas mudem. Temos o custo do aluguer do veículo e dos lugares e todos os grupos estão zangados por serem tratados como nada. Tirámos tempo do trabalho, investimos dinheiro e nada disso é tido em conta. Haverá muitos mais problemas, com uma segurança que não está à altura. Iremos ao estádio aconteça o que acontecer. Não vamos mentir a nós mesmos, vai haver muita cotovelada… Se tivermos que pular as vedações, é o que faremos”, tinha referido um dos adeptos do clube francês já em Lisboa esta quinta-feira, em declarações à rádio France Info.