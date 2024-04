Esta sexta-feira voltamos à discussão no parlamento sobre o programa do novo Governo. O debate começou ontem com Luís Montenegro a fazer uma série de anúncios, talvez o com mais impacto o relativo à decida imediata do IRS, e prosseguiu com trocas de argumentos com as oposições sobre o sentido de conceitos como “arrogância” e “chantagem”. Hoje conclui-se o debate com a votação das moções de rejeição apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, não deverá haver surpresas, pelo que num Contra-Corrente de novo antecipado e de novo mais curto vamos tentar perceber que indicações ficaram do dia de ontem sobre como irá funcionar esta legislatura. Vamos ou não ter governo para 4 anos e meio?

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.