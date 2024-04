Vários órgãos de comunicação social norte-americanos, na sua maioria estações de televisão, assinam uma carta, publicada este domingo, a apelar aos presumíveis candidatos às eleições presidenciais de novembro que se comprometam a participar em debates televisivos antes do sufrágio.

Segundo a BBC, a carta não menciona os nomes de Joe Biden nem de Donald Trump (os dois não são ainda formalmente os candidatos do Partido Democrata e do Partido Republicano, respetivamente, porém, tendo em conta as desistências de outros candidatos, são os únicos nas respetivas corridas). Mas os signatários argumentam que não é cedo para que ambos garantam publicamente que vão participar nos frente a frente.

A carta, publicada este domingo, foi assinada pela ABC, a CBS News (com quem a BBC tem uma parceria), a CNN, C-Span, Fox News, NBCUniversal News Group, NewsNation, NPR, PBS NewsHour, Univision e pelo USA Today. Os meios de comunicação defendem que os debate televisivos representam uma “tradição rica” na democracia dos EUA — o primeiro confronto televisivo com os candidatos presidenciais aconteceu em 1960, no histórico frente a frente entre John F. Kennedy e Richard Nixon, mas depois de um longo hiato os debates só voltaram em 1976 (nesse ano, entre Gerald Ford e Jimmy Carter).

“Se há uma coisa em que os norte-americanos podem concordar durante este período polarizado é que há muito em jogo nestas eleições“, refere a carta, acrescentando que não há alternativa a um debate entre os dois “perante o povo americano” sobre “as suas visões para o futuro da nossa nação”.

Donald Trump faltou aos debates das primárias republicanas mas já disse, antes de a carta aberta ser conhecida, que está interessado em debater com Joe Biden. No mês passado, depois de Nikki Haley desistir da corrida à Casa Branca pelos republicanos, o ex-Presidente desafiou Biden e afirmou que participaria num confronto “a qualquer hora, em qualquer lugar“. Na sua rede social, a Truth Social, escreveu que “é importante, para o bem do nosso país, que Joe Biden e eu debatamos questões que são tão vitais para a América e para o povo americano”.

Na altura, a campanha de Biden não esclareceu se estaria disponível para um debate e argumentou que Trump estava “sedento de atenção”. O próprio Biden, quando questionado sobre se participaria, respondeu: “Depende do comportamento dele“.

Ainda não há nenhum debate marcado, mas os duelos deverão acontecer em setembro e outubro. A campanha de Trump já pediu que, este ano, haja mais debates e mais cedo.

Na campanha presidencial de 2020, ambos participaram em dois debates acesos — tão acesos que a Comissão de Debates Presidenciais tomou a decisão de silenciar os microfones do opositor durante as intervenções de cada um dos candidatos.