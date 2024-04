André Villas-Boas tem pautado a campanha à liderança do FC Porto um pouco à semelhança do que fazia na condição de treinador: organizado, meticuloso, a gerir tempos, a dar passos seguros. Foi também assim que, esta segunda-feira, voltou a apresentar mais uma “peça” da lista que leva a sufrágio, neste caso com a dupla relevância de ser um nome incontornável da história do clube (Rui Pedroto, filho de José Maria Pedroto) e de ser o escolhido para uma área nova que quer abrir com o nascimento de uma Fundação FC Porto. Contudo, nem tudo consegue ser controlado a toda a hora e também existem alguns “imponderáveis” no caminho.

Já depois da gravação da entrevista à RTP, em mais uma rara aparição pública que não para eventos ligados à candidatura “Só há um Porto”, o jornal Record avançou que a FC Porto SAD tinha falhado pressupostos do fair play financeiro da UEFA e que, por isso, teria não só de pagar uma multa de cerca de dois milhões de euros como voltaria a entrar na “lista negra” do Órgão de Controlo Financeiro de Clubes. A sociedade dos dragões desmentiu em comunicado a informação mas nem por isso o antigo treinador portista deixou de comentar um tema que já tinha levado a que enviasse algumas questões a Pinto da Costa.

“Estávamos em discussão deste ponto, porque aconteceu tudo rápido entre notícia e desmentido. Nós já tínhamos feito esta pergunta à Direção do FC Porto, relacionada com a viagem do administrador financeiro à UEFA e se esta tinha ligação a qualquer incumprimento. Como todos bem sabem, as perguntas ficaram por responder. Em primeiro lugar, há preocupação com a notícia. Em segundo lugar, serenidade com o desmentido. Mas a verdade é que o FC Porto não desmente a coima relacionada com o fair play financeiro. Caberá ao presidente esclarecer se houve incumprimento ou não e se há algo com que esta direção, caso venha a ser eleita, terá de lidar no futuro. A situação do FC Porto é de falência técnica, diz o auditor nas contas da SAD. Agora, estas antecipações de receitas que continuam a fazer-se são sinais de falência operacional e de falta de dinheiro de tesouraria. Esperemos que não tenha sido isso a levar ao incumprimento do fair play financeiro e que possa estar na base desta notícia que saiu”, comentou André Villas-Boas, à margem do anúncio de Rui Pedroto como vice. À RTP, os temas acabaram por ser outros.

“A mudança não tem a ver com pressa, tem a ver com a preparação que fiz para o ato eleitoral de 2024. Sempre perspetivei uma carreira curta de treinador, estou vinculado ao FC Porto como sócio e adeptos e nos dois últimos anos preparei-me para uma candidatura de uma forma criteriosa e rigorosa. O FC Porto está num momento decisivo da sua estabilidade e sustentabilidade. Nos últimos 12 anos acumulámos 250 milhões de passivo, o que significa que anualmente adicionamos prejuízo às nossas contas. Os modelos de governação têm de ser refeitos, reformatados e obedecerem a uma gestão rigorosa e cuidada. Se o presidente continuasse na presidência, e tendo em contas as pessoas de que se está a rodear, íamos para a ruína financeira. Já não vamos lá com retoques de maquilhagem das equipas e a desculpabilizar com a saída de administradores. Todos os líderes devem assumir as responsabilidades, no sucesso e nas derrotas”, referiu.

“O FC Porto está a perder competitividade desportiva, em défice nas modalidades femininas e não soube adequar as suas infraestruturas”, prosseguiu, antes de abordar a ligação feita por Pinto da Costa entre as más arbitragens e o aparecimento da sua candidatura. “São mais declarações infelizes, infelizmente mais umas. Têm sido muitas. O candidato Jorge Nuno Pinto da Costa nunca pensou que esta candidatura se tornasse tão forte e gerasse tanta onda de entusiasmo como está a gerar. Essa é a realidade e confrontou o presidente com uma realidade com que nunca se confrontou em 42 anos. Isso fez com que os sócios se fartassem, queiram mudança e um clube sustentável e lançado para a modernidade. Não está a acontecer. Chateado com o Luís André? Não, são brincadeiras, o presidente tem essa ironia… Não levo a mal, estou focado”, disse.

“Treinador? Gostava de começar por respeitar a palavra do treinador. O treinador Sérgio Conceição sempre se colocou à parte deste ato eleitoral. Compreendo que não é fácil gerir a comunicação à volta da equipa mas já o fez, em 2020. Tem essa experiência. A única coisa que diverge é o poder da candidatura da oposição. Será a pessoa que irei abordar se eventualmente ganhar. É preciso perceber as razões pelas quais não foi feita antes a sua renovação, que podem estar ligadas com as suas motivações ao seu futuro e carreira. Como nunca falei com ele sobre este assunto, só depois. Nunca falei com qualquer treinador”, explicou em relação à equipa técnica, antes de confirmar Andoni Zubizarreta como diretor desportivo.

“Tive uma relação de muita empatia pessoal e profissional com o Zubizarreta. Tenho planos muito definidos para o futebol, o meu FC Porto de futuro assenta numa direção desportiva estruturada e será esse o coração da sustentabilidade financeira do clube. A formação, a performance e o scouting têm os seus papéis, dentro dessa direção desportiva. É muito possível que aconteça, é um anúncio para esta quinta-feira e vai ser do agrado dos associados. Faz parte do perfil desejado. Jorge Costa? É um dos apoiantes da candidatura, é um jogador histórico que ganhou tudo, percebe que é hora de mudança e já esteve envolvido em eventos da minha candidatura. Fico feliz por contar com pessoas do mundo azul e branco e o Jorge é uma das pessoas. Está vinculado ao AVS e logo veremos… Vamos ver”, comentou André Villas-Boas a esse propósito.

“Antero Henrique? O Antero não tem nada a ver com esta candidatura. É uma pessoa amiga, com quem me relaciono e com quem falo de temas desta candidatura mas que não está ligado a decisões futuras ou decisões estruturais. Foi dos melhores profissionais com quem já trabalhei e é um sentimento partilhado em gerado no futebol europeu, com grande conhecimento e profissionalismo, com uma visão difícil de encontrar no futebol europeu. Declarações de Vítor Baía? São perguntas que têm de fazer a ele… Não posso dedicar-me a desmentir as declarações que vêm do outro lado… Ainda ontem [domingo] diziam que não tínhamos nenhuma autorização para construir o centro em Gaia e tivemos de mostrar e disponibilizar à comunicação social… Mas não posso estar sempre a comentar as barbaridades do outro lado”, destacou.

“Convidei o Joaquim [Oliveira] para a minha apresentação e tive muito gosto em fazer isso, relacionei-me mais quando tinha relação com o presidente… Não sei o que se passou… Se calhar o presidente não tem feito um acompanhamento da situação, da centralização dos direitos e o que tem a ver com isso, como o decreto-lei do governo. Só falta saber a chave da distribuição, sendo que o presidente da Liga, Pedro Proença, já garantiu que os clubes não vão perder valor com isso”, prosseguiu sobre outra figura que tem sido várias vezes referida por Pinto da Costa ao longo das últimas semanas de campanha antes das eleições.

“Em 2022 quando iniciámos este projeto de candidatura não havia projetos da Academia de Maia, estava em vias de rescindir um acordo em Matosinhos. Queríamos resolver de imediato os problemas do FC Porto a nível de infraestruturas e fazia sentido em termos de unidade colocar em Gaia, também pelo custo, pela operação e pela sua velocidade. Encontrámos dois terrenos no Olival e fechámos um com a família Amorim. Eu assinei contrato e depois cedo a minha posição ao clube”, apontou sobre a Academia.

“Incidentes na Assembleia Geral e Operação Pretoriano? Representam um marco histórico negro no caminho do clube. Houve um sinal de grande vitalidade com muitos sócios a voltarem a uma Assembleia Geral. Os incidentes são graves, de intimidação, de agressões, de tentarem impedir as pessoas de expressarem a sua opinião. Jamais será para esquecer ou repetir. Claques? O FC Porto tem que ter, os GOA representam os adeptos que gostam de viver assim o jogo. É um modo de estar respeitável, o que não pode haver é qualquer desigualdade em termos de direitos, a nível de bilhética tem de haver igualdade e equidade. Era isso que não existia e que levou também a tanta frustração dos associados. Segurança em risco? Houve incidentes que sofremos, o meu zelador principalmente… Mas tentamos encarar a vida de forma natural. Claro que marca, a mim e à minha família, e foi-nos atribuída proteção”, voltou a confidenciar Villas-Boas.

“Presidente não remunerado? Porque estou e estamos para servir o clube, o FC Porto. Há uma série de pessoas que fazem o esforço financeiro para virem sofrendo cortes na sua remuneração. O presidente tem de ser o reflexo máximo desse esforço. No caso dos nossos rivais também há um presidente não remunerado e acho que deve ser assim. Tem sido um dos pontos de escândalo da administração do presidente Pinto da Costa. Em 12 anos estamos a falar de 27 milhões de remuneração. Fundo Quadrantis? O que nos alertou foi um prospeto que estava no fundo, porque estava a ser dado como colaterais receitas do FC Porto. Esse prospeto mudou muito recentemente mas ficou claro que este levantamento de capital que queriam dos 250 ou 300 milhões tinha a ver com este fundo. Ficou ainda mais claro quando fazem parte desse fundo João Koehler e José Fernando Figueiredo. Tudo roda à volta das mesmas pessoas”, apontou o ex-treinador.

“Acredito que há possibilidade de criar equipas competitivas, de sermos mais rigorosos na escolha dos nossos jogadores. Final europeia? Bom, primeiro é preciso perceber que há uma ameaça no ecossistema do futebol europeu por conta da decisão do Tribunal Europeu. Isso levou à reformatação dos quadros competitivos e vive-se uma altura muito sensível. Há um domínio cada vez maior dos clubes maiores e torna tudo muito sensível. Para isso, o FC Porto tem de estar ao máximo nível porque é muito mais complicado mas temos o background europeu que também ajuda e permite sonhar”, refletiu sobre as ambições desportivas.

“Clube mais de combate ou mais simpático? Não tem a ver uma coisa com a outra, tem a ver com o ADN e a cultura de vitória do FC Porto. Esse ADN e cultura de vitória do FC Porto passa de geração em geração e está presente no que é nosso mais visceral. Esse atravessa o tempo, é intemporal e será sempre. Não podemos confundir as coisas do ponto de vista competitivo e do ponto de vista do crescimento nacional, que é obrigatório para o FC Porto. Estima-se que 88% dos associados do FC Porto estão apenas em três distritos, que é Porto, Braga e Aveiro, e 12% estão no resto do país. Para um clube que tudo ganhou no passado, isto significa muito pouco. E nós, como grande referência de clube internacional que somos, temos que também crescer nacionalmente enquanto clube de associados. Tem de haver um crescimento do associativismo do FC Porto a nível nacional como este clube que se levanta. Agora, não tem nada a ver com ser simpático, tem a ver com o nosso ADN, com o que é o nosso mais emocional e visceral”, reforçou André Villas-Boas.

“Gratidão por Pinto da Costa? Temer não temo mas quero é que os sócios decidam racionalmente também porque faz parte do que é o nosso ADN. Há que ter uma consciência racional do futuro do FC Porto. Esta candidatura, nesta caminhada, tornou-se muito forte. E estas serão, muito provavelmente, as eleições mais votadas da história do clube. Isto não só é um sinal de vitalidade mas é também um sinal de que tudo o que surgir, tudo o que for ditado como vencedor destas eleições, será uma vontade quase unânime por parte dos sócios. E acho que isso é muito importante e saudável. Que haja transparência, escolha, que toquem as emoções, que toquem também as razões, e que o presidente eleito seja o que vai lutar pelo bem comum do FC Porto e que seja o presidente de todos os associados do FC Porto”, concluiu o candidato da lista B.