Siga aqui o nosso liveblog sobre o Conflito no Médio Oriente

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou a necessidade de uma “urgente redução da escalada” das hostilidades no Médio Oriente, disse esta terça-feira o seu porta-voz.

Stephane Dujarric, que falava na conferência de imprensa diária, disse que Guterres fez aquele comentário durante uma conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, após o ataque de Teerão a Israel no fim de semana.

O porta-voz acrescentou que Guterres falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirabdollahian, na segunda-feira.

Durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança no domingo, Guterres avisou que “o Médio Oriente está à beira do abismo” e que é altura de recuar.

O Irão lançou na noite de sábado um ataque contra Israel, com recurso a ‘drones’ [aparelhos aéreos não tripulados], mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, a grande maioria intercetados, segundo o exército israelita.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ataque surgiu depois de um bombardeamento ao consulado iraniano em Damasco, em 1 de abril, que matou sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios, aumentando as tensões entre Teerão e Telavive, já marcadas nos últimos tempos pela ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.