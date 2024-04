Uma ação movida por um grupo da sociedade civil do Haiti está a pedir a França para devolver milhares de milhões de dólares para pagar uma dívida que, no passado, escravos foram obrigados a pagar em troca do reconhecimento da independência do território insular.

Segundo o The Guardian, o grupo é composto por 20 organizações não-governamentais (ONG) e está atualmente em Genebra, no âmbito do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Afrodescendentes (OHCHR, em inglês), que deverá decidir o caso na sexta-feira. O grupo pretende que seja criada uma comissão independente para supervisionar os pagamentos de França.

Segundo o grupo, o dinheiro que França alegadamente deve ao Haiti deveria de ser destinado a obras públicas. “O importante é que é hora de França reconhecer isso e seguirmos em frente”, afirmou Monique Clesca, ativista do grupo, à Reuters.

O prejuízo de França para com o Haiti está avaliado em 21 mil milhões de dólares, segundo o The New York Times. Porém, o grupo alega que o valor é muito superior. “São 21 mil milhões de dólares e mais 200 anos de juros que a França desfrutou. Estamos a falar de mais de 150 mil milhões de dólares”, disse a antropóloga Jemima Pierre.

O Haiti tornou-se no primeiro país das ilhas das Caraíbas a conseguir a independência, em 1804, depois de um revolta organizado por escravos. Anos mais tarde, França impôs reparações financeiras por ter perdido receita financeira com a independência do Haiti. A dívida só ficou totalmente paga em 1947.