O Bayern Munique foi este sábado a Berlim golear o Union, por 5-1, na 30.ª jornada da Liga alemã de futebol, depois de, há três dias, ter eliminado os ingleses do Arsenal nos ‘quartos’ da ‘Champions’.

Nem o desgaste dessa partida refreou a ‘fome’ dos bávaros, que iniciaram a goleada aos 29 minutos, pelo médio Leon Goretzka, com o avançado inglês Harry Kane a aumentar a vantagem à beira do intervalo, aos 45+1.

Na segunda parte, a superioridade do Bayern acentuou-se, com mais três golos sem resposta, aos 53, 62 e 66 minutos, o terceiro e o quinto pelo veterano Thomas Müller, e o quarto pelo avançado francês Mathys Tel.

O Union atenuou o peso da goleada com o golo de honra, aos 90+1 minutos, pelo avançado belga Yorbe Vertessen.

Do lado do Bayern, Thomas Tuchel não chegou a lançar o português Raphaël Guerreiro, enquanto, do lado dos derrotados, Diogo Leite foi substituído aos 59.

Nos restantes jogos deste sábado da 30.ª jornada, destaque para a vitória do Leipzig no terreno do Heidenheim, por 2-1, só assegurada a cinco minutos do final com um golo do avançado belga Loïs Openda, e para o triunfo do Darmstad, último classificado, em casa do Colónia, penúltimo, por 2-0, que o mantém ainda ‘vivo’ na luta pela manutenção.

Mais emocionante, pelas constantes variações do resultado, foi a vitória do Hoffenheim na receção ao Borussia Mönchengladbach, por 4-3, com destaque para o ‘hat-trick’ do avançado Robin Hack, da equipa visitante, com golos aos 39, 78 e 89 minutos, mesmo assim insuficiente para evitar a derrota da sua equipa.

Finalmente, o Wolfsburgo, com o internacional português Tiago Tomás a titular, venceu na receção ao Bochum, por 1-0, graças a um golo do dianteiro dinamarquês Jonas Wind, aos 43 minutos.

Tiago Tomás, formado no Sporting, viu um cartão amarelo aos 53 minutos por derrubar um adversário e foi substituído aos 65, pelo médio norte-americano Kevin Paredes.

O Bayer Leverkusen, já consagrado como novo campeão da Alemanha, lidera com 79 pontos em 29 jogos, seguido do Bayern, com 66 (30), do Estugarda, com 63 (29). Já o Leipzig é quarto, com 59.

Os novos campeões deslocam-se no domingo a Dortmund para defrontar o Borussia, que está ainda na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Estugarda, terceiro classificado, defronta no mesmo dia o Werder Bremen, em casa deste.

No fundo da tabela, o Mainz segue em antepenúltimo lugar, com 26 pontos, mas joga em Friburgo no domingo, enquanto Colónia e Darmstad ocupam os dois últimos lugares, com 22 e 17 pontos, respetivamente.