Um tribunal iraniano condenou os Estados Unidos a pagar mais de mil milhões de dólares (938 milhões de euros) “por apoiar os crimes do regime monárquico” do Xá Pahlavi, que governou o país até à Revolução Islâmica em 1979.

A agência Mizan, detida pelo sistema judicial iraniano, indicou este sábado que, depois de investigar as alegações de 15 presos políticos, a secção 55 do Tribunal Geral e Legal de Teerão decidiu que Washington deve pagar uma quantia de 1.091 milhões de dólares por “danos materiais, morais e punitivos” pelo seu apoio ao regime do último monarca iraniano, Mohammad Reza Pahlavi.

“O Governo dos Estados Unidos, ciente dos crimes desumanos do regime ditatorial Pahlavi contra a nação iraniana, apresentou ao regime Pahlavi o plano de criação da Savak”, refere a agência Mizan, referindo-se ao serviço de segurança nacional e polícia secreta daquele período, que as autoridades norte-americanas são acusadas de desenvolver.

De acordo com o tribunal, todos os queixosos “foram presos pela Savak e submetidos a torturas desumanas durante anos devido à sua oposição ao regime do Xá, pelo que sofreram graves lesões físicas, mentais e emocionais”.

Esta sentença junta-se a outras emitidas por tribunais iranianos contra o Governo dos Estados Unidos ou indivíduos norte-americanos por crimes alegadamente cometidos contra a República Islâmica do Irão.

O caso recente mais destacado foi o assassínio do general Qasem Soleimani, antigo chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, que morreu num bombardeamento dos Estados Unidos no Iraque em 2020.

Em dezembro passado, um tribunal iraniano condenou Washington e 41 outras instituições e indivíduos norte-americanos a pagar 49,7 mil milhões de dólares (46,6 mil milhões de euros) pelo assassínio de Soleimani.

As decisões dos tribunais iranianos contra os Estados Unidos têm apenas resultados de natureza propagandística, uma vez que Teerão não recebeu qualquer compensação até hoje.