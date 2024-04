O ataque do Irão a Israel, com recurso a centenas de drones e mísseis balísticos e de cruzeiro, aconteceu na madrugada de 14 de abril e, nesse mesmo dia, começaram a circular várias informações nas redes sociais que não correspondiam exatamente à verdade. É o caso de uma publicação que mostra um drone preso em cabos elétricos. Vários utilizadores afirmam que se trata de um drone lançado pelo Irão contra Israel. Mas será mesmo assim?

“Um dos drones kamikazes disparados pelo Irão contra Israel ficou preso em cabos de energia no Iraque”, lê-se num dos exemplos das várias publicações que circulam nas redes sociais desde que o ataque aconteceu.

De acordo com Israel, o Irão lançou mais de 300 drones e mísseis, mas a grande maioria foi abatida. Foi a reposta do Irão à operação de Israel que, no início de abril, matou 13 iranianos, incluindo dois generais dos Guardas da Revolução, num edifício diplomático de Teerão na Síria.

Mas o vídeo em questão não mostra um drone iraniano preso num cabo de eletricidade no Iraque.

Ao pesquisar pelas imagens em causa no Google, encontramos o mesmo vídeo publicado nas redes sociais (aqui e aqui) a 20 de fevereiro — dias antes do ataque do Irão. Nas legendas e descrições, os utilizadores indicam que seria um drone não identificado que teria caído na Síria.

Mas, se aprofundarmos a pesquisa, encontramos uma publicação de 21 de fevereiro na televisão da oposição síria Syria TV com as mesmas imagens. A notícia dá conta de “um drone iraniano” num “cabo de eletricidade”, sendo que as imagens terão sido gravadas no nordeste da Síria. A Syria TV adianta que poderá tratar-se de um drone lançado por fações pró-Irão contra uma base do Estado Islâmico na Síria.

Conclui-se, portanto, que as publicações em causa não estão relacionadas com o ataque levado a cabo pelo Irão na madrugada de 14 de abril de 2024.

Certo é, que desde essa operação, Telavive tem prometido retaliar. Ao mesmo tempo, Teerão alerta para consequências, caso Israel avance para a retaliação.

Estão a ser partilhadas nas redes sociais imagens que mostram um drone preso em cabos elétricos, alegando vários utilizadores tratar-se de um dos drones lançados pelo Irão contra Israel no ataque da madrugada de 14 de abril. Acrescentam que o aparelho foi encontrado no Iraque.

É falso. Na verdade, as imagens circulam há vários meses. De acordo com a imprensa síria, o vídeo foi filmado no nordeste do país, e não no Iraque. Não há, portanto, relação com o atual conflito na Faixa de Gaza, que subiu de tom depois do ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023.

