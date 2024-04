A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou este sábado um pacote de apoio à Ucrânia que estava há vários meses bloqueado no Congresso, e que poderá ter um impacto significativo no desenrolar da guerra na Ucrânia. O pacote, no valor de 61 mil milhões de dólares, foi aprovado com 311 votos a favor e 112 votos contra.

Os congressistas democratas votaram unanimemente a favor, enquanto na ala republicana houve uma divisão (101 a favor e 112 contra), que ainda assim não foi suficiente para bloquear o apoio.

Quando a contagem dos votos terminou, houve festejos no Congresso, com bandeiras ucranianas a serem agitadas. Volodymyr Zelensky veio depois reagir, agradecendo uma “decisão que mantém a história no caminho certo”.

“Estou grato à Câmara dos Representantes dos EUA, a ambos os partidos e pessoalmente ao líder Mike Johnson, pela decisão que mantém a história no caminho certo”, escreveu Zelensky no X.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track. Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024

“A democracia e a liberdade vão sempre ter um significado global e nunca vão falhar enquanto a América ajudar a protegê-la”, disse ainda. “A ajuda vital dos EUA aprovada hoje na Câmara vai impedir a guerra de se expandir, salvar milhares e milhares de vidas e ajudar ambas as nossas nações a tornarem-se mais fortes.”

Zelensky acrescenta que a “paz justa e a segurança só podem ser atingidos através de força” e diz ainda que espera que, agora, o pacote seja aprovado no Senado e chegue à secretária de Joe Biden para ser promulgado.

Também no X, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, congratulou-se com a aprovação do programa, considerando que envia uma “mensagem clara” a Moscovo, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, elogiou a decisão do Congresso. “A Ucrânia está a usar as armas fornecidas pelos aliados da NATO para destruir as capacidades de combate da Rússia. Isto torna-nos todos mais seguros, na Europa e na América do Norte”, escreveu Stoltenberg.

I welcome the vote of the US House of Representatives approving the – long overdue – crucial USD 60 billion aid package for Ukraine. This sends a clear message to the Kremlin: Those who believe in freedom and UN charter will continue to support Ukraine and its people. — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2024

I welcome that the U.S. House of Representatives has approved a major new package of aid to #Ukraine. Ukraine is using the weapons provided by #NATO Allies to destroy Russian combat capabilities. This makes us all safer, in Europe & North America. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 20, 2024

Em Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, saudou a aprovação do pacote, escrevendo no X que, juntamente com a União Europeia, Portugal apoia “a Ucrânia na defesa dos nossos valores e princípios democráticos comuns”.

Por sua vez, Moscovo condenou a ajuda dos EUA à Ucrânia, Israel e Taiwan, afirmando que “vai agravar as crises mundiais”. “A atribuição de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, a Israel e a Taiwan vai agravar as crises mundiais: a ajuda militar ao regime de Kiev é um apoio direto às atividades terroristas; a Taiwan, uma ingerência nos assuntos internos da China; a Israel, uma via direta para um agravamento sem precedentes da situação na região”, criticou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, na plataforma digital Telegram.