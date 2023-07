O realizador James Cameron negou os rumores “ofensivos” de que estaria em conversações para realizar um filme acerca do Titan, submersível da OceanGate que no mês passado sofreu uma implosão que provocou a morte das cinco pessoas que transportava.

“Normalmente não respondo a rumores ofensivos da imprensa, mas preciso de fazê-lo agora. NÃO estou em negociações para fazer um filme acerca da OceanGate, nem nunca estarei”, esclareceu este sábado, no Twitter, o realizador de Titanic, que também é um experiente explorador subaquático.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be. — James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023

As declarações de James Cameron surgem dois dias depois de o The Sun ter alegado que o realizador estava em negociações com uma plataforma de streaming para contar a história dos cinco homens que morreram a bordo do Titan no mês passado. Matt Damon seria um dos atores desejados para o projeto.

Uma fonte, citada por esse jornal britânico, afirmou que Cameron era, supostamente, a “primeira escolha” da plataforma. “Ele contou a história do Titanic com tanta compaixão que parece um passo natural para ele aceitar isto [a realização da série]”, acrescentou, salientando que “refazer os passos daqueles que estiveram a bordo do Titan” seria dispendioso, mas que “haveria muito tempo, dinheiro e recursos”.

Após ser confirmada a implosão do Titan, James Cameron criticou, em diversas entrevistas, a OceanGate em diversas entrevistas, em que garantiu que a empresa foi “avisada” e alertou para a “falta de certificação”. O realizador realçou também que considerava “surreal” que uma tragédia onde “não se prestou atenção aos alertas” tenha acontecido exatamente no mesmo local da do Titanic.