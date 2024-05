O Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, bateu no fim de semana o recorde histórico de público, com um total de 297.471 adeptos em Le Mans, informou esta segunda-feira a organização.

O anterior máximo também foi estabelecido em França, em 2023, com o circuito a receber 278.805 espetadores, por ocasião da comemoração do milésimo Grande Prémio.

“Quase 300.000 pessoas no fim de semana é absolutamente incrível e é uma prova de um trabalho de classe mundial. O evento é exatamente o que queremos: corridas impressionantes numa pista lotada, combinadas com uma agenda completa de atividades e entretenimento para tornar cada minuto do fim de semana especial para todos os fãs”, destacou Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, detentora dos direitos do MotoGP.

Segundo o responsável, a atmosfera em Le Mans “é lendária, e com razão” e “o incrível rugido da multidão é uma das mais puras expressões de paixão pelo desporto no mundo e é um privilégio ouvi-lo”.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) desistiu no domingo da prova, devido a problemas mecânicos.

O GP de França foi vencido pelo espanhol Jorge Martín (Ducati), que cimentou a liderança do campeonato, com 129 pontos, contra 91 de Bagnaia e 89 de Márquez e Enea Bastianini (Ducati), enquanto Miguel Oliveira é 14.º, com 23.