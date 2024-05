Os Açores têm “muito boas perspetivas” para o turismo no verão de 2024, com novos mercados emergentes, como o canadiano e o americano, cujo número de turistas “já superou ligeiramente o alemão”, revelou esta quarta-feira a titular da pasta na região.

“Há muito boas perspetivas para o verão IATA”, afirmou a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, referindo-se à temporada definida no setor da aviação (IATA é a sigla em inglês da Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Berta Cabral falava aos jornalistas à margem do seminário “Excelência e Sustentabilidade no Turismo — Criando experiências, superando expectativas”, no polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores.

Na sua intervenção, a governante disse que, devido ao período “mais conturbado” do contexto internacional, com duas guerras em destaque, foi “notória uma retração” do turista nacional.

No entanto, indicou, registaram-se aumentos de turistas provenientes de locais como o Canadá e os Estados Unidos da América, que “já ultrapassaram a Alemanha”.

“São crescimentos bastante significativos que temos tido de turistas americanos. [O turista americano] já superou ligeiramente o turista alemão, que era o nosso principal mercado até agora”, referiu.

Berta Cabral assinalou que existem atualmente no aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, “26 destinos, com 15 companhias a voar”.

“É um motivo de orgulho”, frisou, durante a sua intervenção no seminário, destacando a abertura da academia açoriana à sociedade civil.

Segundo a governante, há “vários indicadores muito positivos” e muito animadores, mas este é um setor em que é preciso estar “sempre atento”, já que “no turismo o trabalho nunca acaba”.

Destacando o rendimento e o emprego gerados por uma área fundamental da economia regional, a secretária regional realçou ainda o facto de o setor nos Açores ser “liderado por grupos económicos regionais”, o que permite “reter valor na região”.

A social-democrata defendeu também a necessidade de os Açores continuarem a trilhar um caminho “de qualidade, excelência e sustentabilidade” no turismo para chegarem a mercados emissores que tragam maior valor acrescentado, para se alcançar novos públicos e para atenuar a sazonalidade, “dentro daquilo que é possível”.

“São estes os desafios grandes que temos pela frente”, sublinhou a governante do executivo PSD/CDS-PP/PPM.

Berta Cabral referiu-se ainda à importância do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores, que tem como um dos objetivos a redução da sazonalidade.

“Desde logo alargar o período de operação de algumas companhias aéreas, o que já tem vindo a acontecer, e procurar oferecer sempre novos produtos, como o enoturismo, o turismo cultural e industrial, e criar novos percursos”, acrescentou a governante, para quem é preciso também “levar a todos os residentes” do arquipélago esse retorno.