Um homem, de 46 anos, está desaparecido em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, desde quinta-feira, estando a decorrer uma operação de busca pelas autoridades, revelaram este sábado a Proteção Civil e a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse que a GNR solicitou este sábado, às 14h50, a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo nesta operação de busca e resgate terrestre.

Trata-se de “um homem que desapareceu, há dois dias, em Ferreira do Alentejo”, acrescentou a mesma fonte.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que “o último contacto” efetuado por este homem, de 46 anos, aconteceu “às 00h52 de quinta-feira”.

“A namorada é que alertou as autoridades para o desaparecimento” e, desde então, decorrem buscas, acrescentou.

A operação mobiliza este sábado um total de oito operacionais, apoiados por quatro veículos, incluindo meios dos bombeiros e da GNR, disse o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.