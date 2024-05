Já estão nomeados os Diretores Nacionais Adjuntos e o Inspetor Nacional da PSP. A decisão foi tomada pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, que aceitou as propostas apresentadas pelo Diretor Nacional da mesma força de segurança, o superintendente Luís Carrilho.

O novo Inspetor Nacional da PSP será o superintendente Fiães Fernandes. De acordo com o comunicado enviado pelo Ministério de Margarida Blasco, este é o atual Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Anteriormente, assumiu a função de diretor do Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações e do Departamento de Armas e Explosivos da PSP.

Já os Diretores Nacionais Adjuntos serão Pedro Gouveia, João Ribeiro, Ismael Jorge e Virgínia Cruz. No comunicado lê-se que Gouveia é o atual Comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, tendo desempenhado funções como diretor do Departamento de Segurança Privada e do Departamento de Operações desta força de segurança.

João Ribeiro é o diretor do Departamento de Informações Policiais da PSP e anteriormente foi responsável pelo Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações da PSP, assim como oficial de Ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ismael Jorge é o diretor-adjunto da Escola Prática de Polícia e foi também chefe de Gabinete do Diretor Nacional da PSP e comandante do Comando Distrital de Leiria da mesma força de segurança.

Por último, Virgínia Cruz é atualmente diretora-adjunta do Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna. Segundo o comunicado enviado, também foi oficial de ligação da PSP junto do Ministério agora lderado por Margarida Blasco e comandante do Comando Distrital de Aveiro da PSP.

As propostas apresentadas por Luís Carrilho e aceites pela responsável pela pasta da Administração Interna “vão agora seguir os trâmites processuais”.