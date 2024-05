Esta quinta-feira olhamos para 23 de Maio de 1179. Faz hoje 845 anos que o Papa Alexandre III emitiu uma bula a que chamou “Manifestis probatum est argumentis” na qual pela primeira vez se reconhece a D. Afonso Henriques a qualidade de rei e se reconhece como entidade independente o Reino de Portugal. Foi de certa forma a consagração da nossa independência, mesmo se a data que habitualmente associamos à formação de Portugal seja bem mais remota, 1143, o ano em que se assinou o Tratado de Zamora. No Contra-Corrente vamos recordar esse documento e discutir porque é que decorreu tanto tempo entre o nosso primeiro 5 de Outubro, o da data de assinatura desse Tratado de Zamora, e a emissão dessa bula papal. Que importância teve afinal a “Manifestis probatum”?

