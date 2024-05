Num ano de eleições presidenciais americanas em que muitos temem o regresso de Trump face ao desgaste do mandato Biden, é o setor das meme coins que está a capitalizar com a atenção mediática. Segmento cripto conhecido por vampirizar fenómenos gerados na internet ou nos media tradicionais, as meme coins voltam a estar em alta com a enorme atenção dada às presidenciais nos EUA.

Existem várias criptomoedas que já se começam a posicionar nesse sentido, com rápida capitalização de mercado. Esses criptoativos testam as águas da indústria no sentido de preparar a sua valorização hiperbólica.

É o que já começa a acontecer com a meme coin inspirada na figura de Donald Trump, a Super Trump. Mas também há alguma expectativa sobre o sucesso que a novíssima Dogeverse poderá vir a realizar após a sua pré-venda.

O que é a Super Trump?

A Super Trump é uma meme coin que começa a reunir todas as condições para viralizar na web3 e entre os investidores mais especulativos. Esta meme coin funciona na rede Solana e está inteiramente direcionada aos apoiantes de Donald Trump nas corridas presidenciais dos EUA. Deter “Super Trump” é como possuir tokens de apoiante nesse candidato, que muitas sondagens já dizem que poderá levar vantagem sobre Joe Biden.

Super Trump, graças a todo o mediatismo em torno destas eleições, já escalou inclusive para o topo dos mercados das meme coins, sendo uma das requisitadas. Mas isso pode não querer dizer muito, já que a volatilidade e a incerteza são parte deste mercado.

Análise de preços de Super Trump em antecipação às eleições dos EUA

Super Trump tem vindo a ter um comportamento de montanha-russa nos mercados, apesar de ser muito recente e estar já a gerar muitos lucros mas também prejuízos a vários investidores. No momento em que escrevemos esta análise, o preço de mercado dos tokens Super Trump está na casa dos $0,0006. Isto representa uma descida de 41% face aos preços do dia anterior, mas ainda assim é um valor bastante razoável tendo em conta os preços iniciais.

Esta retração de preços surge depois de uma loucura de valorização que se iniciou a 20 de maio. Os investidores iniciais, que conseguiram agarrar tokens nos primeiros momentos de negociação (ou que tiverem a sorte de os obter em airdrop ou pré-venda), compraram-nos ao preço de $0,0043 por token. Ou seja, os investidores iniciais beneficiaram de uma hipervalorização de mais de 150.000%. É este, resumidamente, o poder das meme coins.

Foi depois de um movimento de venda em massa, que gerou grandes lucros para os investidores iniciais, que os tokens passaram para um canal de consolidação entre os $0,0005 e $0,0007. Este tem sido um nível muito bem defendido pelos investidores ditos de médio prazo, mantendo a sua capitalização, e acreditam numa explosão de preços mais perto da data das eleições, no fim deste ano.

Tendências de preços para Super Trump

Apesar dos seus ganhos extraordinários em maio de 2024, Super Trump continua a negociar abaixo de uma linha de resistência, apesar de não ter quebrado a linha de suporte. Quebrar uma ou outra significará, respetivamente, iniciar uma tendência de valorização ou de desvalorização. Mas muitos acreditam que tenderá mesmo a valorizar, pelo menos até perto dos debates eleitorais e próximo da data das eleições.

Outro dos motivos que nos ajuda a ficar otimistas sobre Super Trump tem a ver com o momento de liquidez orgânica que vive atualmente. Depois de uma venda em massa dos primeiros investidores, o que gerou lucros astronómicos, agora Super Trump mantém a sua capitalização em níveis saudáveis.

Depois, e com a retração de preços que deixou Super Trump com uma capitalização de mercado baixa em torno de $150.000, há condições reais para que entre numa onda explosiva de valorização com novo movimento de compra e recompra de tokens. Lucros de 10x a partir do preço atual dos tokens são, por isso, bastante possíveis.

Estes dados prospetivos que nos fazem acreditar no bom momento de Super Trump são retirados dos livros de ordem da criptomoeda, que já atingiu 52,5% de transações só na última hora (no momento da escrita deste artigo). O que demonstra que o interesse nela é real.

Mas Super Trump está algo quieta, tentando sair do seu canal de consolidação. Pelo que, enquanto não dá mostras de vida, os investidores parecem estar a virar-se para uma outra meme coin que também poderá explodir em verso. Desta vez, uma nova meme coin inspirada no universo Doge, mas que traz bastantes novidades tecnológicas e uma proposta de valor sólida.

A próxima meme coin que poderá explodir em poucas semanas – Dogeverse

A Super Trump é, neste momento, uma criptomoeda de alto risco, uma vez que já concretizou o seu momento de pump and dump que, em dois dias, gerou lucros extraordinários.

Os investidores iniciais puderam obter lucros de 150.000%, e esse tipo de resultados é que o vale a pena procurar noutros projetos promissores e legítimos que podem gerar ganhos incríveis num curto espaço de tempo.

Uma dessas criptomoedas que ainda não explodiu, mas que iniciou agora a sua pré-venda é Dogeverse. Esta pode ser considerada da categoria meme coins, foi programada na blockchain de Solana, e tem casos de utilização únicos. É o conjunto de fatores que faz dela tão especial que já lhe permitiu alcançar uma capitalização de $15 milhões em poucos dias desde o início da pré-venda. É também isso que nos faz acreditar no seu potencial.

A Dogeverse recria um projeto baseado em Doge, mas que quer ser interoperável em várias redes de referência da indústria blockchain. Assim, a Dogeverse foi programada para poder funcionar em Ethereum, BNB, Polygon, Avalanche, Base, além de Solana.

Com taxas de transação baixas, um roadmap ambicioso que quer levar os tokens de $DOGEVERSE para as principais redes da indústria e ainda incentivos financeiros aos investidores, há muitos motivos para apoiar este projeto.

A pré-venda continuará a decorrer durante um curto período e, assim que for concluída, os seus tokens $DOGEVERSE passarão a ser negociados livremente em DEX e exchanges. É nesse momento que se espera a explosão de preços do projeto.

