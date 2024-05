Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a visita de Zelensky a Portugal

Assim que chegou a São Bento, Volodymyr Zelensky assinou uma mensagem no livro de honra da residência oficial do primeiro-ministro. O texto estava já escrito antes da sua chegada e, por isso, o Presidente ucraniano apenas assinou o texto. “É uma honra enorme um prazer visitar Portugal pela primeira vez”, lê-se no início da mensagem.

“Estamos gratos ao povo português pela solidariedade e firme apoio na luta contra a agressão do exército russo. Agradecemos o papel deste país nos esforços para restaurar uma paz alargada, justa e duradoura no nosso continente, bem como o seu apoio aos ucranianos temporariamente deslocados como resultado da guerra”, acrescentou o Presidente ucraniano. Zelensky desejou ainda “ao povo português paz e prosperidade”.

O Presidente ucraniano está esta tarde de visita a Portugal. Decorre primeiro uma reunião de trabalho com Luís Montenegro e segue-se um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, com quem Zelensky deverá jantar. A saída de Portugal está agendada para as 21h.

Leia aqui a mensagem completa:

É uma honra enorme um prazer visitar Portugal pela primeira vez.

Estamos gratos ao povo português pela solidariedade e firme apoio na luta contra a agressão do exército russo.

Agradecemos o papel deste país nos esforços para restaurar uma paz alargada, justa e duradoura no nosso continente, bem como o seu apoio aos ucranianos temporariamente deslocados como resultado da guerra. Desejo, sinceramente, ao amigo Portugal e a todo o povo português paz e prosperidade.