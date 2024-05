A ERSE aprovou um aumento de 6,9% nos preços do gás natural para as famílias que estão em mercado regulado, a partir de 1 de outubro e até 30 de setembro de 2025, foi nesta quarta-feira anunciado.

“No mercado regulado, os preços de venda a clientes finais para consumos inferiores ou iguais a 10.000 m3 [metros cúbicos] /ano, essencialmente consumidores domésticos, apresentam uma variação tarifária de +6,9%, face ao ano gás 2023-2024, mantendo-se a proposta inicial apresentada pela ERSE” — Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, indicou.

De acordo com o regulador, o impacto na fatura do gás natural, incluindo taxas e impostos, “para as tipologias de consumo mais representativas (casal sem filhos e casal com dois filhos), traduz-se num aumento entre os 0,88 e os 1,68 euros na fatura mensal“.