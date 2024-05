A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Lisboa um homem condenado a 14 anos de prisão por um crime de homicídio qualificado ocorrido em 1998, em São Brás de Alportel, no Algarve, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ informou que o homem, com 51 anos, foi detido em cumprimento de um mandato de detenção emitido pelo Tribunal Judicial de Faro, na sequência da condenação para cumprimento da pena de prisão efetiva.

De acordo com a polícia, o detido foi o mandante da morte de um homem, de 28 anos, em fevereiro de 1998 em São Brás de Alportel, tendo o corpo da vítima sido abandonado depois na zona de Castro Marim, no distrito de Faro, e a sua viatura em Espanha.

“A vítima foi abordada e manietada por três homens que, atuando a mando do detido, foi conduzido para um local ermo e, posteriormente, atingido mortalmente com disparo de uma arma de fogo”, lê-se na nota.

Segundo a PJ, a investigação desenvolvida pela Diretoria do Sul em articulação com a unidade de apoio técnica à investigação criminal, concluiu que “o crime terá tido motivações passionais, propositadamente dissimuladas no sentido de fazer crer pela execução de um crime contra o património (roubo)”.

O detido foi conduzido ao estabelecimento prisional de Faro para cumprimento da pena de prisão.