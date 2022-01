Thierry Mugler (1948-2022): o bailarino que contorceu os limites da moda

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A morte de Manfred Thierry Mugler foi anunciada no domingo, dia 23 de janeiro, ditou o destino que fosse na véspera do arranque de mais uma Semana de Alta Costura primavera/verão 2022 (de 24 a 27 de janeiro de 2022), em Paris. Foi o agente de Mugler, Jean-Baptiste Rougeot, que usou as redes sociais do próprio designer para confirmar a morte por “causas naturais”. “Estamos devastados por anunciar a morte do Sr. Manfred Thierry Mugler no domingo 23 de janeiro de 2022”, dizia o post na conta de Mugler no Facebook.

Em outubro passado, Manfred Thierry Mugler sentou-se à conversa com Tim Blanks, jornalista veterano de moda e atualmente no The Business of Fashion, e disse-lhe que estava a adorar envelhecer porque estava mais “infantil do que nunca”. Podemos pensar que ultrapassados os 70 anos de idade e os 40 de carreira se pode dizer o que se quiser. Mas a verdade é que a magia de Mugler estava precisamente em fazer sempre o que o instinto ditava. O resultado: décadas de uma mistura única de trabalho e talento que continuam a fascinar. E criações que salpicam a história da moda com momentos de magia.

A moda tem um lado de espetáculo que, muitas vezes, desafia quem a admira, porque está para lá do óbvio. Há qualquer coisa de cativante, mas que é difícil de compreender. Há elementos que parecem familiares, mas ao mesmo tempo são muito distintos. Há o brilho das luzes e a música que anunciam algo de novo, mas no fundo “é apenas roupa”. As criações de Mugler movem-se, com graciosidade, nestas indefinições. Quando insetos, robots, o mundo aquático ou automóveis se tornam fonte de inspiração de um trabalho criativo na moda, o resultado é imprevisível. E se também juntarmos algum erotismo, fetichismo e materiais despropositados para vestuário — como o plástico, o metal ou a borracha — é difícil saber o que esperar. Mas uma incrível atenção ao detalhe e uma exímia capacidade de confeção tornaram tudo possível. E apetecível.

Manfred Thierry Mugler nasceu em Estrasburgo em 1948 e foi lá que estudou dança clássica quando era criança e que aos 14 anos entrou no corpo de ballet da Opéra National du Rhin enquanto estudava design de interiores na Haute École des Arts du Rhin. Aos 18 anos, foi a Paris fazer uma audição para uma companhia de dança contemporânea, mas deixou-se apanhar na teia da moda e já não saiu. Conta o New York Times que começou como freelancer para diferentes marcas de moda, como a Cacharel ou Dorothée Bis, isto até apresentar a sua primeira coleção e primeira loja em nome próprio em meados da década de 1970.