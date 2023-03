Há vários tipos de culto que um artista ou um objeto pode atingir ao longo dos anos: os Big Thief, uma banda americana de indie-folk-rock, quando tocam em nome próprio (isto é, fora dos festivais de verão) atuam para mil pessoas – tem sido assim desde os primeiros anos da banda e é duvidoso que alguma vez atinjam o estatuto de banda de estádio; “Plan B From Outer Space”, um filme caricato – pelas piores razão – de ficção científica, lançado em 1959 e rapidamente esquecido, foi recuperado quando Tim Burton, em 1994, lançou Ed Wood, biografia do realizador de “Plan B”, que assim adquiriu o estatuto de filme de culto, e passou a ser alvo de um estranho elogio: “O pior filme de todos os tempos”, foi como “Plan B2 começou a ser categorizado, quando a partir de 1994 foi reposto nas salas de cinema, entrando assim para a categoria de objetos definidos como “Tão mau que é bom”.

Cultos como os do Big Thief são facilmente explicáveis – a banda tem um som definido (a melancolia da falta unida ao carácter experimental do indie) que de imediato a impedem de ascender às massas e a confinam a um tipo de ouvinte; cultos como os de Plan B são impossíveis sem que certas variáveis se alinhem todas ao mesmo tempo: Tim Burton, que estava em fase de ascensão, foi buscar uma figura (Ed Wood) que a história tinha esquecido e atribuiu-lhe um carácter romântico (um realizador que sem talento nem dinheiro não desistia de fazer filmes, por puro amor ao cinema), exacerbado pelo desempenho imaculado de Johny Depp, numa década que privilegiava os outsiders (o filme sai em plena vertigem grunge, quando os outsiders eram vistos como heróis).

Há outros cultos que são mais difíceis de explicar: porque é que, 25 anos depois do seu lançamento (feitos esta segunda-feira, 6 de março), “O Grande Lebowski” continua a angariar fãs de uma dedicação extrema à causa, ao ponto de, se nos depararmos com um deles, sermos perdoados por pensar, por vezes, que estamos a dialogar com um membro de uma seita e não com um ser humano comum?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.