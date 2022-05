500 anos depois de ter sido apresentada na corte inglesa, sabemos tudo sobre Ana Bolena?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Anne Boleyn (1501-1536), entre nós conhecida como Ana Bolena, cresceu no castelo da família, em Kent: uma fortificação de 1270 que o bisavó Sir Godofredo Bolena comprou, renovou e adaptou aos confortos de residência pensando na descendência. Passaram-se mais de 500 anos, meio milénio de fama, e nem por isso Hever Castle (que tem uma nova exposição dedicada a uma das mais célebres rainhas consorte de Inglaterra) sofreu alterações de fachada, mantém a estrutura medieval e defensiva, de pequena dimensão, no meio de uma pradaria que na primavera se enche de narcisos, e nos permite imaginar os torneios de justa que ali se desenrolavam e em que se entretinham os cortesãos dos Tudor.

Passando a ponte levadiça, acede-se ao pátio interior, do século XIII, revestido a estuque e madeira escura centenária e ao empedrado que Ana e a família Bolena calcorreavam. Lá dentro, o castelo sofreu grandes renovações, feitas pelo posterior dono de maior renome, William Waldorf Astor, o homem mais rico da América, a quem se devem os jardins e lagos que nos cercam, destacando-se um jardim ao estilo italiano repleto de esculturas romanas, algumas com mais de 2 mil anos de história. Empreendidas no início do século XX, as obras foram fiéis a um estilo revivalista ou neo-Tudor, aplicado à recuperação de muitos dos painéis de madeira escura com que Astor se terá deparado.

Não obstante, há ainda muito a ligar-nos à atmosfera que Ana e a sua família respiraram: desde os corredores estreitos às janelas que ostentam um vidro antigo a deitar sob o pátio, aos quartos que Ana e Henrique VIII utilizaram com as respetivas camas de dossel. No chamado Great Hall, conserva-se a lareira encimada pelo escudo de armas dos Bolena, frente a uma bela tapeçaria, era nesta sala que a família jantava, recebia e entretinha Henrique VIII e a sua comitiva nos dias tumultuosos em que ele as visitava, no alto do castelo persiste também uma galeria de retratos, a chamada Long Gallery, criada pelo bisavô de Ana, incontornável em qualquer palácio Tudor, exibindo os retratos dos poderosos homens e mulheres ligados à saga da Guerra das Rosas (1455-1485) que antecedeu o nascimento de Ana, e à Reforma inglesa, contemporânea de Ana, e cujas histórias se perderam, ao invés da dela. Sob aqueles tetos, as pessoas eram bem mais baixas e franzinas do que somos hoje e ali são reconstituídas para não o esquecermos através de manequins que nos elucidam também sobre a moda Tudor, os seus vestidos escuros com toucas orlados de pérolas e joias — ligando-nos ainda a Ana dois livros de horas que possuía e estimava e através dos quais rezava, aqui em exibição.