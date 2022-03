A arte chegou ao Edifício dos Leões, que quer abrir as portas a Lisboa e inaugurou a primeira exposição

E, é no meio destas galerias, autênticas, que ocupam cada um dos pisos do também outrora Crédito Predial Português, que surgem os restos das instituições bancárias que ocuparam o lugar. A cúpula, claraboia a iluminar o majestoso hall de entrada, faz-nos recuar no tempo, vamos lá para trás, para o início do século XX, mais propriamente para 1905, quando o grande arquiteto Ventura Terra reabilita o edifício de origem pombalina, e que, imponente, vai marcar a força e a pujança dos negócios do Banco Lisboa & Açores.

Um balcão a ocupar todo o piso térreo acolhe os clientes sob o olhar atento da administração que ocupa os dois pisos mais altos do edifício. Ao gosto das belas instituições bancárias europeias do século XIX, o trabalho arquitetónico nasce de acordo com a monumentalidade da arquitetura pública de então, e condiz com a decoração exuberante da fachada, repleta de elementos trabalhados em padrões florais, e de onde se destacam os dois leões, símbolo dos valores da instituição, a segurar toda a estrutura do edifício. Avé à obra do prestigiado escultor da época Jorge Pereira.

Lá dentro, porém, a modernidade chega com nova remodelação, nos idos anos 70, do arquiteto Cristino da Silva. Sobram os baixo-relevo em bronze, a encimar os elevadores, da autoria de Soares Franco que se multiplicam sob o mote Fomentar para Criar Riqueza, o lema da instituição bancária, notam-se os varandins metálicos, e muita da pintura que ocupa gabinetes com mobiliário restaurado. Falamos de Arpad Szenes, de Almada Negreiros, de Vieira da Silva, mas também falamos de Silva Porto, de Francis Smith, ou ainda mais recuadas as extraordinárias grandes tapeçarias alusivas a Carlos Magno que decoram o salão nobre, onde os lustres, magníficos, venezianos, iluminaram as mais importantes decisões e tomadas de posição dos vários bancos, até mesmo ao recente Santander.