Um Natal debaixo de bombardeamentos. Será isto que irá acontecer este ano, na Ucrânia, depois de o porta-voz do Kremlin ter confirmado que não haverá qualquer trégua de Natal. “A operação militar especial prossegue”, afirmou Dmitry Peskov quando questionado sobre o tema. O líder ucraniano não parece ter dúvidas de que será mesmo assim. “Se formos atacados pelos mísseis russos, faremos o melhor para nos protegermos. Se nos atacarem com drones iranianos e o nosso povo tiver de ir para os abrigos na véspera de Natal, os ucranianos vão sentar-se à mesa no feriado e animar-se uns aos outros. E não precisamos de saber o desejo de cada um para saber que todos nós, milhões de ucranianos, desejamos o mesmo: apenas a vitória”, disse Volodymyr Zelensku perante o Congresso norte-americano, esta quarta-feira.

Essa realidade — um Natal passado debaixo de bombardeamentos ou em combate — não é nova em território europeu. Durante a II Guerra Mundial, seis épocas natalícias foram passadas em guerra, também sem qualquer trégua decretada, de 1939 a 1944.

Apesar do racionamento, as famílias tentavam fazer as melhores refeições possíveis, muito embora algumas das ceias de Natal tenham sido passadas, como se prevê agora na Ucrânia, em abrigos anti-bomba. Na frente de guerra, os militares assinalavam a data como podiam, confortados pelos pacotes especiais que recebiam pelo correio — mas os combates nunca pararam. Até nos campos de prisioneiros de guerra e nos campos de concentração se assinalava a data, com festejos autorizados pelos guardas das SS, mas os relatos são sombrios.

No meio do horror, contudo, houve pequenos momentos de luz. Muitos acalentaram esperança ao ouvir discursos inspiradores dos seus líderes pela rádio; várias crianças (algumas órfãs de guerra) puderam provar doces graças à solidariedade dos militares; e até em plena Batalha das Ardenas, nas profundezas da floresta alemã, houve militares americanos e alemães sentados à mesma mesa. Pequenos consolos, porém, que não compensam as vidas perdidas durante os seis anos do conflito — inclusivamente na própria noite de Natal.

