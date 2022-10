“A próxima década será a mais perigosa, imprevisível e crucial desde o final da Segunda Guerra Mundial.” As palavras são do Presidente russo, num discurso no think tank Valdai sobre o futuro do mundo pós-hegemónico, esta quinta-feira. Tal como o próprio nome do evento sugeria, Vladimir Putin debruçou-se sobre o futuro das relações internacionais que, no seu entender, passa pelo fim do “mundo unipolar” controlado pelo Ocidente — e que vigora desde o colapso da União Soviética. A intervenção de Putin tinha sido pré-anunciada como um momento para ser “estudado, lido e relido” por um dos seus elementos mais próximos no Kremlin. E o que saiu de Sochi foi uma sucessão de avisos ao mundo ocidental.

Numa intervenção com cerca de 40 minutos, Vladimir Putin revelou as prioridades da política externa do Kremlin. Muito mais do que a simples conquista ou o controlo da Ucrânia (que poucas vezes foi mencionada no discurso, mesmo quando as referências rondavam a ideia de uma visão do mundo procurar impor as condições de existência a outra visão), o Presidente da Rússia demonstrou que o objetivo é a construção de um novo sistema de relações internacionais, em que todos podem “escolher o seu caminho livremente”. Para isso, é necessário destruir o antigo sistema que o chefe de Estado russo considera ser controlado por um Ocidente “cosmopolita, agressivo e neocolonialista” e que está “em profunda crise ideológica”.

Ora, o Presidente russo dá sinais de querer desempenhar o papel de protagonista nesta cruzada contra um mundo unipolar. “Está a ser desenhada uma nova ordem mundial em frente aos nossos olhos”, avisou Vladimir Putin, sentenciando que esse “mundo unipolar está a chegar ao fim”. “Estamos a assistir a algo revolucionário. O Ocidente é incapaz de governar a Humanidade e está a tentar desesperadamente fazer isso”, atirou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.