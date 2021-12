A execução "simbólica" de Saddam foi há 15 anos: "Deu-lhe a dignidade que nunca teve em vida"

O acontecimento superou as suas expectativas, pelo pior sentido. Não só Saddam foi executado, como tudo aconteceu na calada da noite, com insultos e carrascos de cara tapada. Mais do que isso, as autoridades iraquianas pareciam exultantes com a decisão, como recorda ao Observador Marc Santora, um dos correspondentes do New York Times em Bagdade à altura: “Os responsáveis iraquianos que filmaram aquilo encontraram-se connosco no aeroporto pouco depois para nos mostrar as gravações. Estavam a mostrar-nos os telemóveis, muito satisfeitos com o que tinha acontecido”, conta, recordando um dos pormenores que lhe ficaram gravados na memória no meio de tantos detalhes entretanto esquecidos.

“A forma como tudo aconteceu foi impressionante. As pessoas de pé no cadafalso, com aquele ar de bandidos encapuzados, de cara tapada… Conseguiram minar aquele momento. Era suposto ser um momento de justiça e pareceu apenas um momento de assassínio.”

Era uma resposta quase visceral a décadas sangrentas no poder. Durante o regime de Saddam e do partido Ba’ath, as prisões arbitrárias, a tortura e o homicídio por forças do Estado tornaram-se rotineiras. Os muçulmanos xiitas e os curdos sentiram-nos particularmente na pele: só na década de 1980, quase 200 mil curdos terão sido deportados ou mortos, alguns em ataques químicos como o de Halabja; já durante a primeira Guerra do Golfo, outros 200 mil dos chamados “árabes dos pântanos” (xiitas) foram mortos. “Quase todos os xiitas e a maioria dos curdos queriam Saddam morto”, resume o professor Baram. “Mesmo que ele viesse a mostrar remorsos.” Algo que não aconteceu.

Foi neste contexto que as autoridades iraquianas encetaram um braço-de-ferro com os norte-americanos. “Lembro-me de que havia uma espécie de sede de vingança por parte dos iraquianos e que os americanos estavam a tentar controlar isso”, aponta Santora. “Os americanos queriam que houvesse pelo menos a aparência de um processo regido pelo Direito Internacional.”